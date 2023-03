Twitter-oprichter en voormalig CEO Jack Dorsey verliet het bedrijf afgelopen mei, toen de onderhandelingen met Elon Musk nog in volle gang waren. Hij werkte ondertussen aan een alternatief, dat nu in de App Store is verschenen: Bluesky.

Bluesky: een nieuw sociaal netwerk

Deze keer geen blauwe vogel, maar een blauwe lucht. Bluesky is een soort simpele variant van Twitter, met minder functies. Het is bedoeld voor ontevreden Twitter-gebruikers die een alternatief zoeken. Zij konden de afgelopen maanden al overstappen naar Mastodon. Mocht je in het Jack Dorsey-kamp zitten en het liefst blijven hangen in iets van het voormalige uithangbord van Twitter, dan zit je met Bluesky waarschijnlijk goed.



De iOS -app van Bluesky is nu uit de App Store te downloaden, maar je moet nog wel over een uitnodiging beschikken. Daardoor kan nog maar een beperkte groep mensen de app proberen. Je kunt je e-mailadres achterlaten om op de wachtlijst terecht te komen.

Het Bluesky-project is oorspronkelijk al in 2019 gestart, toen Jack Dorsey nog CEO was. Twitter heeft het project jarenlang gefinancierd, als een soort R&D-project om decentrale netwerken te onderzoeken. Het team kan nu het eerste concrete resultaat laten zien, in de vorm van een iPhone-app.

Bluesky is een decentraal sociaal netwerk, gebaseerd op het AT-protocol, dat voorheen ADX (Authenticated Transfer Protocol). Op die manier kun je een sociaal netwerk optuigen, waar niemand de grote baas is en waarbij functies ook niet zomaar ingetrokken kunnen worden.

Twitter's funding of Bluesky is not subject to any conditions except one: that Bluesky is to research and develop technologies that enable open and decentralized public conversation. — bluesky (@bluesky) April 25, 2022

Eigenzinnige keuzes

Terwijl andere voormalige Twitter-appontwikkelaars bezig zijn gegaan met het maken van Mastodon-apps zoals Ivory en Mammoth, kiest Dorsey voor een heel eigen insteek. Hij wil een eigen sociaal netwerk oprichten, dat los staat van Mastodon. Zijn keuze voor het AT-protocol is dan ook eigenzinnig, want andere apps zoals Flipboard, Medium, Tumbler en Flickr willen aan de slag met het ActivityPub-protocol, of zijn daar al mee bezig. ActivityPub is het decentrale protocol waar Mastodon op gebaseerd is en dat wordt aanbevolen door het World Wide Web Consortium (WD3), de organisatie die verantwoordelijk is voor webstandaarden.

Bij Bluesky maak je een gebruikersnaam aan dat eruit ziet als @ iculture.bsky.social. Daarnaast heb je ook een zichtbare naam, bijvoorbeeld ‘iCulture’, die in je profiel te zien is. Je kunt verder een profielfoto, achtergrond, bio en andere gegevens opnemen.

In de app vind je een eenvoudige gebruikersinterface waar je berichten met foto’s van maximaal 256 karakters kunt typen. Je kunt anderen zoeken en kunt anderen zoeken en volgen, net als op Twitter en krijgt dan hun berichten in een tijdlijn te zien. Prominente personen zijn er nog niet gesignaleerd, maar dat kan gaan veranderen als het netwerk meer bekendheid krijgt. Lijsten maken is nog niet mogelijk, maar je kunt wel gebruikers dempen en blokkeren. Verder zijn er de gebruikelijke functies, zoals antwoorden, retweeten en liken.

Ook van Jack: Damus

Afgelopen weekend schreven we over een andere app waar Jack Dorsey bij betrokken is. Het gaat om een zogenaamde Nostr-app, genaamd Damus. De woordgrap (Nostradamus, haha) is meteen duidelijk. Maar wat je ermee kunt doen, is niet meteen zonneklaar. Nostr is: “a decentralized network based on cryptographic keypairs and that is not peer-to-peer.” In feite gaat het erom dat iedereen een eigen sociaal netwerkplatform kan optuigen, die je kunt delen met wie je wilt. Je hebt geen server of technische kennis nodig. Een account bij Nostr is ook niet nodig. Nostr heeft geen CEO en heeft geen achterliggend bedrijf, maar wordt gemaakt door ontwikkelaars die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan dit open source-protocol.