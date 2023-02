De leukste apps van februari 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



🇳🇱 Nederlandse apps van de maand februari

MacWhisper zet gesproken tekst om

Eerder deze maand besproken op iCulture:

MacWhisper is gemaakt door Jordi Bruin, de Nederlander die aan de lopende band nuttige apps uitbrengt en daar behoorlijk succesvol mee is. Je sleept een bestand in mp3-, mp4-, wav- of m4a-formaat naar de app en met behulp van Open AI wordt dit omgezet naar een transcriptie. Op de Mac kun je de tekst nog eens bewerken. Toepassingen zijn bijvoorbeeld te vinden bij het omzetten van audio- en videobestanden naar leesbare tekst of het genereren van ondertitels.

Het mooie is dat je als gebruiker niet hoeft te weten dat kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Als de gebruiker merkt dat de app opvallend goede resultaten levert, dan heeft het z’n werk goed gedaan. Jordi is van plan om nog veel meer met AI te gaan doen, om het leven van mensen makkelijker te maken.

MacWhisper is te vinden op Gumroad.

HomeWatch voor je slimme huis

Geen nieuwe app, maar wel eentje die interessant kan zijn voor huiseigenaren. HomeWatch wordt gemaakt door de Nederlander Peter Vogels en is ontstaan vanuit een Apple Watch-app, waarmee Peter de status van zijn huis snel wilde bekijken. Al snel kwam er ook een dashboard bij en ondertussen is de app op bijna al je Apple-devices te gebruiken: Mac, iPhone, iPad én Apple TV. HomeWatch is een status-dashboard voor je slimme huis, waarbij je veel data in één oogopslag te zien kunt krijgen. De app is gratis, zonder in-app aankopen.

Aan de hand van kleurcodes kun je snel zien wat de toestand van je verschillende accessoires is in de diverse kamers. Bij rood staat een deur open, bij geel is er een geopend venster en bij oranje staat de verwarming aan. Actieve verlichting is te herkennen aan een blauwe kleur en bij groen zijn er geen apparaten actief. De app laat je ook allerlei acties starten, om bijvoorbeeld een scene te activeren. Zelf kijken of het wat is? Proberen kan altijd en kost niets.

WindowClerk Screen Recorder

De Nederlandse ontwikkelaar Martin van Spanje heeft in de loop van de jaren al heel wat apps en games uitgebracht. Nu heeft hij weer iets geheel nieuws: een Mac-app die het maken van schermopnamen leuker gaat maken. De app is bedoeld voor contentmakers en andere creatives. Je kunt met deze app het hele scherm opnemen, inclusief geluid. Dit geldt ook voor losse vensters. Daarnaast kun je schermopnames maken van vensters terwijl ze verplaatst worden, of waar iets anders overheen staat. Ook aan de privacy is gedacht. WindowClerk Screen Recorder is gratis te downloaden en is de eerste 5 minuten gratis te gebruiken. Daarna betaal je €3,99 per jaar. Het werkt op macOS 13 en nieuwer. Downloaden kan via de Mac App Store. Je kunt ook het persbericht lezen.

Calalarm

Een Nederlandse app, die wat unieke functies voor de agenda introduceert, namelijk eigen geluiden voor meldingen, herhalende meldingen en snooze. De app bestond al langer, maar is nu geheel opnieuw gebouwd. Versie 3 bevat ook widgets voor je beginscherm en complicaties voor de Apple Watch. Er zijn Shortcuts om afspraken meteen te wissen, kopiëren, verplaatsen, afvinken en meer. En de gebruikersinterface is ook aangepast. Calalarm ging in 2010 van start en groeide uit tot een agenda-app die vriendelijk in gebruik is.

Meer apps van de maand februari

iCulture App van de Maand: Geekbench 6 Geekbench is een app waar je wel eens van gehoord hebt als je onze hardware-reviews leest. Het is dé standaard methode om de prestaties van nieuwe devices te meten, zodat je weet of een processor nu écht sneller is geworden of dat het allemaal wel meevalt. Ontwikkelaar Primate Labs heeft nu versie 6 uitgebracht, met diverse verbeteringen. Deze kan beter omgaan met veranderingen in de techwereld die sinds de vorige versie 5 zijn opgetreden: machine learning, meer cores en grotere smartphonecamera’s zijn enkele veranderingen die invloed hebben op de hardware. Ook wordt meer rekening gehouden met ‘real world-tests’. Een kritiekpunt op benchmarks is namelijk dat ze een kunstmatige situatie nabootsen. Niemand gebruikt zijn iPhone of Mac altijd met maximale belasting. De ‘real world-tests’ gaan daarom een stap verder en kijken hoe lang een taak normaal duurt. Er zitten ook nieuwe tests met alledaagse taken in, zoals het vervagen van de achtergrond tijdens een videogesprek en het verwijderen van achtergronden in een afbeelding. Verder zitten er nieuwe CPU-benchmarks in, gericht op kunstmatige intelligentie, augmented reality en machine learning. Geekbench 6 is verkrijgbaar voor iOS, macOS, Windows en Android. Wie meer wil weten kan in dit interview met de maker meer achtergrondinformatie vinden. Geekbench downloaden kan via de website.

Myst Mobile

De vernieuwde game Myst Mobile is nu te spelen op iPhone en iPad. De game verscheen 30 jaar geleden als een populaire puzzelgame en om dit te vieren heeft ontwikkelaar Cyan een mobiele versie gemaakt. Die is op allerlei punten aangepast voor touchscreens. Om heel eerlijk te zijn: er verscheen al een mobiele versie van Myst in 2009, maar deze nieuwe versie is verbeterd en is bovendien gratis te downloaden en te spelen.

De game is geschikt voor toestellen met A12-chip en nieuwer. Dit mag ook een M1- of M2-chip zijn. De graphics zouden vergelijkbaar zijn met consolekwaliteit. Je kunt je toetsenbord of trackpad gebruiken voor de bediening, maar een gamepad is ook mogelijk. De complete content van Myst island is gratis te spelen en als je meer wilt kun je de add-on ‘Ages beyond Myst Island’ aanschaffen voor een eenmalig bedrag.

Mammoth

Als je Aviary voor Twitter hebt gebruikt, dan ken je ontwikkelaar Shihab Mehboob al wel. Gefrusteerd door de situatie bij Twitter, besloot Mehboob zich op Mastodon te gaan richten en een app te maken die helemaal op iOS is afgestemd. Het overstappen van Aviary naar Mammoth voelt dan ook vertrouwd. Maar ook als Mastodon nieuw voor je is, zul je merken dat Mammoth je op sleeptouw neemt. Al bij het inloggen krijg je hulp om de juiste Mastodon-server te vinden. Het maken van een nieuw account is dan ook zo gebeurd.

Een pluspunt van Mammoth is de weergave in meerdere kolommen, zodat je je tijdlijn, meldingen, likes, privéberichten, bladwijzers en profiel allemaal tegelijk kunt zien. De kolommen zijn aanpasbaar, zodat je snel toegang hebt tot de informatie die je zoekt. Ook de rest van de app is aanpasbaar, van het icoontje tot de themakleur. Na het publiceren van een bericht kun je deze weer intrekken. Alle standaard Mastodon-functies zitten er uiteraard ook in, aangevuld met geavanceerde functies zoals polls, picture-in-picture en Siri Shortcuts. De app kan worden afgeschermd met Face ID of Touch ID. En het mooie van alles: hij is gratis!

Scaniverse

Met de gratis app Scaniverse kun je je kamer 3D in beeld brengen. In een paar seconden combineert deze app de beelden van je iPhone-camera en de LiDAR-scanner. Scaniverse begon als freemium-app met in-app aankopen, maar is sinds de overname door gameontwikkelaar Niantic helemaal gratis geworden. Je hebt bovendien geen account nodig en hoeft geen persoonlijke data te registreren.

Je scant de ruimte met de camera, waarbij je aanwijzingen krijgt welke delen je al gedaan hebt. Ben je klaar, dan kun je de 3D-scan roteren, vergroten en meer, zodat je bepaalde delen van dichterbij kunt bekijken. Ook kun je meetwaarden aflezen. Je kunt er ook een videotour mee maken. Je hebt er minimaal een iPhone XS voor nodig.

Call of Duty voor iPhone

In 2019 bracht Activision Call of Duty Mobile uit, een gratis te spelen shooter voor de iPhone en iPad. Hoewel die game nog altijd populair is en onderhouden wordt met updates, heeft Activision alweer een nieuw deel op de planning staan. Call of Duty: Warzone Mobile is een zogenaamde Battle Royale-versie van de bekende shooterreeks. Je speelt daarin tegen meer dan honderd andere spelers wereldwijd. In de game is het, net als in de versie voor spelcomputers, de bedoeling om als laatste over te blijven. De mobiele versie ondersteunt zelfs maximaal 120 spelers tegelijkertijd. Tijdens het spelen verdien je XP voor upgrades voor wapens en je personage.

Let op: In Nederland is het momenteel nog niet mogelijk om de game te pre-orderen in de App Store. Dat is waarschijnlijk binnenkort wel mogelijk. Hieronder vind je de link naar de App Store-pagina in de VS.

Bekijk ook Nieuwe Call of Duty voor iPhone laat je spelen tegen meer dan 100 spelers Binnenkort verschijnt er een nieuwe Call of Duty-game voor de iPhone en iPad. Call of Duty: Warzone Mobile is de mobiele versie van de eerder uitgebrachte console- en pc-versie van de shooter en is gratis om te spelen.

SugarBot voor Apple Watch

Met SugarBot kun je je calorieën en suikerconsumptie in de gaten houden. Deze iPhone-app is nu ook beschikbaar op de Apple Watch, zodat je je gegevens op je pols kunt raadplegen. Je kunt makkelijk maaltijden invoeren op basis van een database. Is het voedingsmiddel niet te vinden, dan kun je het handmatig invoeren, inclusief calorieën, eiwitten, koolhydraten, vetten, micronutriënten en vitamines. Met grafieken hou je zicht of je wel een uitgebalanceerd dieet binnen krijgt en op het tabblad Insights zie je een samenvatting van de week, maand of jaar. Alles wordt gesynchroniseerd met Apple HealthKit. De app is gratis, maar sommige functies vereisen een Plus-abonnement van een paar euro per maand.

Clicker voor Disney+

Deze uitstekende app voor Disney+ wordt door een externe partij gemaakt. Terwijl je Disney+ via een app kunt kijken op de iPhone, iPad of Apple TV, is dat op de Mac niet het geval. Op de desktop ben je aangewezen op de browser… tenzij je Clicker installeert want daarmee kun je alle films en series van Disney+ bekijken. De apps is helemaal gratis en bevat een aantal functies die in de webversie ontbreken, zoals picture-in-picture. Er zijn ook Clicker-apps voor Netflix en Amazon Prime Video, maar daar moet je wel voor betalen.

Downloaden: via Gumroad

Terrene Dash

Terrene Dash is een lezerstip, een aap met een (volgens de tipgever) briljante eenvoud en duidelijkheid. Dit is een dashboard-app, die je huidige snelheid, richting, hoogte, tijd en barometerdruk weergeeft. De app is op allerlei manieren aan te passen en is erg gebruiksvriendelijk. Hij is te gebruiken op de motor en de boot, maar ook in de auto en de camper. De maker, Simon Walduck uit Nieuw-Zeeland, reageert snel en vriendelijk op suggesties.

Damus

Twitter-oprichter Jack Dorsey heeft iets gevonden om de aandacht af te leiden van de situatie bij Twitter. Hij heeft de eerste Nostr-app uitgebracht, genaamd Damus. De woordgrap is meteen duidelijk, maar wat je ermee kunt doen is niet meteen zonneklaar. Nostr is: “a decentralized network based on cryptographic keypairs and that is not peer-to-peer.” In feite gaat het erom dat iedereen een eigen sociaal netwerplatform kan optuigen, die je kunt delen met wie je wilt. Je hebt geen server of technische kennis nodig. Een account bij Nostr is ook niet nodig. Nostr heeft geen CEO en heeft geen achterliggend bedrijf, maar wordt gemaakt door ontwikkelaars die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan dit open source-protocol.

Draw Things

Heb je snel een plaatje nodig van een olifant op een fietsje? Dat kan met de app Draw Things. Deze app kan alles tekenen wat je vraagt en maakt daarbij gebruik van de kunstmatige intelligentie van Stable Diffusion. Dit is een nieuwe AI-techniek waarmee je computergegenereerde afbeeldingen kunt maken. Het werkt rechstreeks op je toestel, dus je hebt geen serververbinding nodig.