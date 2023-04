De leukste apps van april 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen. Daarbij is er ook extra aandacht voor Nederlandse en Belgische apps.



🇳🇱 Nederlandse apps van de maand maart

WineAI

Eerder deze maand besproken op iCulture:

Zie je een lekker recept, maar weet je niet welke wijn daar het beste bij past? WineAI is een nieuwe Nederlandse app waarmee je, dankzij kunstmatige intelligentie, advies krijgt voor een lekkere wijn bij een bepaald recept. Je hoeft alleen maar een foto te maken van het recept met de camera van je iPhone en vervolgens analyseert de app het gerecht. Dat herkennen van recepten gaat in onze ervaring best goed, want zelfs uit een lijstje van ingrediënten weet hij wat voor gerecht het is. Vervolgens krijg je een suggestie voor een bijpassende wijn, met een leuk verhaaltje erbij waarom deze wijn goed bij het gerecht past. Je ziet ook op een kaartje (met link naar Apple Kaarten) uit welke regio de wijn komt. Je kunt ook nog twee alternatieven kiezen, mocht de uitgekozen wijn niet aan jouw smaak voldoen.

Behalve met de camera, wat bijvoorbeeld handig is bij een kookboek, kun je ook via het deelmenu in apps en op websites het gerecht importeren in WineAI. In onze test merkte we wel dat de app verschillende wijnen aanbeval, bij hetzelfde gerecht. Desalniettemin vinden we het een handige en slimme toepassing van kunstmatige intelligentie. Je moet wel zelf nog even een winkel zoeken waar je de wijn kan kopen.

WineAI werkt met een abonnement van €1,99 per maand of €9,99 per jaar en is 3 dagen gratis te proberen. Voor sporadisch gebruik vinden we €1,99 wel wat aan de dure kant, dus kies dit alleen als je een echte wijndrinker bent.

CleanPresenter

Deze app is vooral handig als je regelmatig presentaties geeft. Met CleanPresenter op de Mac selecteer je één van de actieve apps om op een ander scherm te presenteren. Denk aan een beamer of een Apple TV. Het voordeel is dat op je Mac gewoon je volledige Mac-scherm te zien is (inclusief alle actieve apps, notities en andere dingen die je niet in de presentatie wil), terwijl op het externe presentatiescherm alleen jouw presentatie getoond wordt. Je presentatie wordt automatisch gecentreerd en op de achtergrond zie je een mooie wallpaper. Er is zelfs een hele verzameling wallpapers, dus kies er eentje die bij jouw presentatie hoort.

Lekker Onderweg

Reis je vaak met de trein en kom je geregeld bij Kiosk, Julia’s of Stationshuiskamer, dan kun je met deze app van de NS sparen voor gratis producten. De app is een soort digitale stempelkaart. Door je spaarkaart te scannen bij je aankoop, spaar je digitale zegels en heb je voldoende zegels gespaard, dan krijg je het volgende product gratis. Het is daarmee vergelijkbaar met het spaarprogramma van AH To Go in de AH-app, waarmee je na een aantal aankopen ook een gratis product krijgt.

Teamy

Sportteams kunnen gebruikmaken van de nieuwe app Teamy. De app is bedoeld om teamleden op de hoogte te brengen van wie er wel of niet aanwezig is. Echt nieuw is de app niet, maar hij is te handig om niet onder de aandacht te brengen. Iedereen die zich nog niet op tijd heeft aangemeld voor een activiteit, krijgt daar dan een seintje van. Op deze manier kom je als lid van een sportteam niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Meer apps van de maand april

iCulture App van de Maand: Sequel Er zijn talloze apps waarmee je je bekeken films en series kan tracken . Sequel is een app die dat ook voor je kan doen, maar doet meer dan alleen tv-shows. Je kunt ook films, games, boeken en audioboeken tracken. De app ziet er mooi uit en heeft onlangs nog een grote update gekregen, met heel veel meer details over de alle content, nieuwe widgets en meer. De app geeft ook suggesties voor toekomstige releases en heeft over het geheel gezien gewoon een heel mooi design. De basis van Sequel is nu gratis voor alle gebruikers en voor de meer geavanceerde functies is er het Sequel+ abonnement. Voor films en series kun je checken waar je ze kan zien (dankzij de dienst JustWatch) en bij games zie je voor welke spelcomputer hij verkrijgbaar is. Je kunt daar zelfs zien hoe lang je ongeveer nodig hebt om de game uit te spelen. Dat is vooral handig om te bepalen wat jouw volgende game wordt, als je weet dat je niet zo heel veel tijd hebt om te spelen maar toch toe bent aan iets nieuws.



Outside

Staat je hele agenda vol met leuke afspraken en activiteiten buiten de deur? Heb je binnenkort een vakantie gepland? Outside is een app waarmee je gemakkelijk kan aftellen naar je afspraken met zogenaamde countdownwidgets. Je ziet de countdowns in de app zelf, maar je kan ze ook op het beginscherm of toegangsscherm zetten. Daarnaast kun je alle afspraken zoals verjaardagen, vakanties, uitjes en meer op een kaart bekijken en er zo naar navigeren. Je kunt de afspraken in de app zelfs delen met vrienden, zodat je ziet met wie je de afspraken hebt.

Lens Buddy

Maak je graag selfies, maar ben je niet altijd in de gelegenheid om zelf je iPhone vast te houden? Lens Buddy is een app die zich gespecialiseerd heeft in selfies met timers. Je hebt opties voor een gewone foto of burstfoto’s en je kan zelf de timer instellen, met intervallen van een halve seconde tot 5 minuten. De app ondersteunt ook RAW-foto’s, Live Photos en de portretmodus en laat je ook nog allerlei andere instellingen van de camera aanpassen. De app komt dus van pas als je je iPhone ergens neer zet, maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken terwijl je je iPhone gewoon vasthoudt.

Klack

Wel de geluiden, maar niet het gevoel van een mechanisch toetsenbord? De Mac-app Klack is dan voor jou. De app simuleert het geluid dat een mechanisch toetsenbord maakt, terwijl jij gewoon met je eigen toetsenbord typt. Er is zelfs ondersteuning voor ruimtelijke audio en je kunt zelf het volume van het geluid bepalen. Met €3,99 is de app voor wat het is misschien wel wat duur, maar als je dol bent op het geluid van een volledig mechanisch toetsenbord, is het misschien toch de moeite waard.

Voicemod

Voicemod is een populaire app om stemmen mee te vervormen en een soundboard mee te maken. De app wordt veel gebruikt door streamers en gamers en is al jarenlang beschikbaar op Windows. Ben je Mac-gebruiker? Dan kun je nu ook de beta van de macOS-versie downloaden. De Mac-versie biedt alle opties die je ook in de andere versies vindt. Je kan het gebruiken in chatapps, maar ook in bijvoorbeeld Zoom en bekende videostreamingapps.

Je downloadt Voicemod voor Mac via de website van de makers.

DejaView

Deze app laat je een soort digitaal visitekaartje maken. Kies een kleur, een passende afbeelding en je zakelijke titel. Je kunt gegevens als je telefoonnummer, adres en nog veel meer toevoegen. Dit alles wordt in een QR-code samengevoegd. Deze hoef je vervolgens alleen maar te scannen met je iPhone, waarna je in een enkele tik alle gegevens aan je adresboek kan toevoegen. Dat is handig voor mensen met wie je dit wil delen. Er zijn ook widgets en snelle acties voor het beginscherm door het appicoontje ingedrukt te houden. Je kunt DejaView gratis in beperkte mate gebruiken. Voor de QR-codes heb je de pro-versie nodig. Deze kost je €3,99.