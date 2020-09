Apple Watch SE vs Apple Watch Series 3 kiezen

Er is dit jaar meer keuze dan ooit als je graag een Apple Watch wil kopen. Naast de Apple Watch Series 6 is er ook nog de Apple Watch Series 3 uit 2017 en de nieuwe betaalbare Apple Watch SE. Die laatste twee is voor veel aanstaande kopers het overwegen waard, maar het kan lastig zijn om een keuze te maken tussen de twee. Past de Apple Watch SE of de Apple Watch Series 3 beter bij jou? In dit artikel zetten we de Apple Watch SE vs de Apple Watch Series 3 verschillen op een rij.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 3 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch SE en Apple Watch Series 3:

Prijs : De Apple Watch Series 3 is het goedkoopst. Deze is er nu vanaf €219, met kans op koopjes bij diverse winkels. De Apple Watch SE is beschikbaar vanaf €299 en is dus een stukje duurder.

: De Apple Watch Series 3 is het goedkoopst. Deze is er nu vanaf €219, met kans op koopjes bij diverse winkels. De Apple Watch SE is beschikbaar vanaf €299 en is dus een stukje duurder. Formaten : Dankzij het nieuwere design van de Apple Watch SE (gebaseerd op de Apple Watch Series 4 en nieuwer), zijn er twee iets grotere maten: 40mm en 44mm ten opzichte van 38mm en 42mm bij de Series 3.

: Dankzij het nieuwere design van de Apple Watch SE (gebaseerd op de Apple Watch Series 4 en nieuwer), zijn er twee iets grotere maten: 40mm en 44mm ten opzichte van 38mm en 42mm bij de Series 3. Display : Het display is van de Apple Watch SE daardoor ook een stukje groter. Het scherm loopt tot de randen met afgeronde hoeken, terwijl bij de Apple Watch Series 3 het display vierkant is met bredere zwarte randen.

: Het display is van de Apple Watch SE daardoor ook een stukje groter. Het scherm loopt tot de randen met afgeronde hoeken, terwijl bij de Apple Watch Series 3 het display vierkant is met bredere zwarte randen. Dikte : De Apple Watch Series 3 is 0,3mm dikker. In het dagelijks gebruik merk je daar niet zo veel van.

: De Apple Watch Series 3 is 0,3mm dikker. In het dagelijks gebruik merk je daar niet zo veel van. Opslag : Voor het opslaan van muziek, apps, podcasts en meer heb je op de Apple Watch SE maar liefst vier keer zoveel ruimte: 32GB ten opzichte van 8GB.

: Voor het opslaan van muziek, apps, podcasts en meer heb je op de Apple Watch SE maar liefst vier keer zoveel ruimte: 32GB ten opzichte van 8GB. Materiaal en kleur : Beide modellen zijn er in aluminium, maar de Apple Watch SE is er nog in goud. Ook is daarvan een Nike-versie beschikbaar.

: Beide modellen zijn er in aluminium, maar de Apple Watch SE is er nog in goud. Ook is daarvan een Nike-versie beschikbaar. Bandjes : Bijna alle bandjes werken op beide modellen, met uitzondering van de (gevlochten) solo loop. Die is alleen ontworpen voor de Apple Watch Series 4 en nieuwer.

: Bijna alle bandjes werken op beide modellen, met uitzondering van de (gevlochten) solo loop. Die is alleen ontworpen voor de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Achterzijde : De achterzijde, het deel dat tegen je pols aan zit, is bij de Apple Watch SE gemaakt van luxe materiaal, namelijk keramiek en saffierkristal. Bij de Series 3 is dit van composiet glas.

: De achterzijde, het deel dat tegen je pols aan zit, is bij de Apple Watch SE gemaakt van luxe materiaal, namelijk keramiek en saffierkristal. Bij de Series 3 is dit van composiet glas. Processor : De Apple Watch SE is sneller, waardoor apps sneller opstarten en alles net wat beter werkt. Dit is mogelijk dankzij de S5-chip, in tegenstelling tot de S3-chip in de Series 3.

: De Apple Watch SE is sneller, waardoor apps sneller opstarten en alles net wat beter werkt. Dit is mogelijk dankzij de S5-chip, in tegenstelling tot de S3-chip in de Series 3. Kompas : Met het kompas in de Apple Watch SE weet je in welke richting je kijkt.

: Met het kompas in de Apple Watch SE weet je in welke richting je kijkt. Always-on hoogtemeter : Beide modellen hebben een hoogtemeter, maar op de Apple Watch SE kun je dat op ieder moment zien, inplaats van alleen tijdens workouts.

: Beide modellen hebben een hoogtemeter, maar op de Apple Watch SE kun je dat op ieder moment zien, inplaats van alleen tijdens workouts. Optische hartslagsensor : De hartslagsensor van de tweede generatie in de Apple Watch SE zorgt voor iets betere metingen van je hartslag.

: De hartslagsensor van de tweede generatie in de Apple Watch SE zorgt voor iets betere metingen van je hartslag. Valdetectie : Deze functie komt vooral voor ouderen van pas. De valdetectie waarschuwt de hulpdiensten als je een harde val maakt en bewusteloos blijft liggen. Dit vind je alleen in de Apple Watch SE.

: Deze functie komt vooral voor ouderen van pas. De valdetectie waarschuwt de hulpdiensten als je een harde val maakt en bewusteloos blijft liggen. Dit vind je alleen in de Apple Watch SE. Digital Crown : De Digital Crown geeft kleine tikjes als je eraan draait op de Apple Watch SE. Dit zorgt voor een prettigere bediening.

: De Digital Crown geeft kleine tikjes als je eraan draait op de Apple Watch SE. Dit zorgt voor een prettigere bediening. Speaker : Bij bellen en het gebruik van Siri merk je dat de speaker een stuk luider is op de Apple Watch SE.

: Bij bellen en het gebruik van Siri merk je dat de speaker een stuk luider is op de Apple Watch SE. Bluetooth: Bluetooth 5.0 is van een nieuwere generatie als Bluetooth 4.2 in de Apple Watch Series 3. In de praktijk merk je daar niet zo heel veel van, maar het is wel toekomstbestendiger.

Zoals je ziet zijn er erg veel verschillen tussen de twee modellen, misschien wel meer dan je op het eerste gezicht denkt. Wij vinden vooral het grotere en betere scherm, meer opslag en de snellere chip van doorslaggevende factor om eerder voor de Apple Watch SE te kiezen. De Apple Watch SE is bovendien toekomstbestendiger, omdat hij langer ondersteund wordt met watchOS-updates. We hebben bij watchOS 7 met de Apple Watch Series 3 al gemerkt dat het updaten vrij ingewikkeld is, omdat de opslagruimte zo beperkt is. Bij de Apple Watch SE heb je daar geen last van.

Het prijsverschil is wat ons betreft te klein om toch te kiezen voor de Apple Watch Series 3. Met nog geen €100 verschil krijg je met de Apple Watch SE meer waar voor je geld. Heb je het geld nu niet, spaar dan wat langer door.

Overeenkomsten tussen Apple Watch SE en Apple Watch Series 3

De modellen hebben naast de vele verschillen ook veel overeenkomsten. Functies als je activiteiten volgen, berichten ontvangen en apps installeren, werkt uiteraard op allebei de modellen. Maar er zijn ook wat specifieke overeenkomsten:

Waterbestendigheid : Beide modellen zijn even waterbestendig. Je kan er dus zonder problemen mee zwemmen.

: Beide modellen zijn even waterbestendig. Je kan er dus zonder problemen mee zwemmen. GPS : Met GPS kun je je route vastleggen tijdens een workout zoals hardlopen, zonder dat je je iPhone mee hoeft te nemen.

: Met GPS kun je je route vastleggen tijdens een workout zoals hardlopen, zonder dat je je iPhone mee hoeft te nemen. Sensoren : Er zit een versnellingsmeter, gyroscoop en omgevingslichtsensor in beide modellen. De versnellingsmeter is bij de Apple Watch SE wel iets beter, waardoor de valdetectie mogelijk is.

: Er zit een versnellingsmeter, gyroscoop en omgevingslichtsensor in beide modellen. De versnellingsmeter is bij de Apple Watch SE wel iets beter, waardoor de valdetectie mogelijk is. Siri : De virtuele assistent van Apple is op beide modellen even slim en praat ook naar je terug. Op de Apple Watch SE wel iets luider.

: De virtuele assistent van Apple is op beide modellen even slim en praat ook naar je terug. Op de Apple Watch SE wel iets luider. NFC en Apple Pay : Je kan mobiel betalen in winkels met beide Apple Watches.

: Je kan mobiel betalen in winkels met beide Apple Watches. Wifi : De wifi-verbinding werkt bij allebei op 2,4GHz. Je kan dus geen verbinding maken met 5GHz-netwerken.

: De wifi-verbinding werkt bij allebei op 2,4GHz. Je kan dus geen verbinding maken met 5GHz-netwerken. Batterij: De batterijduur is met 18 uur nagenoeg gelijk.

Specs Apple Watch SE vs Apple Watch Series 3

Dit zijn alle specificaties van beide Apple Watches nog eens op een rij:

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie Apple Watch SE vs Apple Watch Series 3: welke past bij jou?

Wat ons betreft is de Apple Watch SE altijd de beste keuze. De enige reden om voor de Apple Watch Series 3 te kiezen, is de lagere prijs. Maar het prijsverschil is volgens ons te klein om de aankoop te rechtvaardigen. In alle aspecten is de Apple Watch SE de betere keus: beter scherm, snellere chip, mooier design en betere gezondheidsfuncties. De Apple Watch SE is toekomstbestendiger en je kan hem meer naar eigen smaak inrichten, dankzij de rijkere keuze aan wijzerplaten en bandjes. Twijfel je tussen de twee, dan adviseren we zonder twijfel om te kiezen voor de Apple Watch SE.

Prijzen Apple Watch SE:

Apple Watch SE in 40mm

Apple Watch SE in 44mm