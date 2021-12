Met de Wallet-app op je iPhone kun je voortaan hotelkamers openen. Je moet daarvoor wel in een Hyatt-hotel zijn, want die hotelketen is als eerste met de wereldwijde uitrol begonnen.

De ondersteuning voor toegangspasjes voor hotelkamers, kantoren en woonhuizen werd al tijdens WWDC 2021 aangekondigd. De pasjes komen digitaal beschikbaar in de Wallet-app, waarna je met NFC de deur kunt openen. Nu is het eindelijk zover dat de eerste hotelpartner zich heeft aangediend: bij Hyatt-hotels kun je de hotelkamer openen met je iPhone. Aanvankelijk zullen er zes hotels en resorts in de VS meedoen, daarna volgt een verdere wereldwijde uitrol. Je hebt iOS 15 nodig op je iPhone en watchOS 8 op je Apple Watch.



Andaz Maui in Wailea Resort

Hyatt Centric Key West Resort & Spa

Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market

Hyatt House Dallas/Richardson

Hyatt Place Fremont/Silicon Valley

Hyatt Regency Long Beach

Het gaat om de volgende hotels:

Het systeem is te gebruiken naast de eigen Hyatt-app, waarmee je ook je hotelkamerdeur kunt openen. Na het boeken van een kamer krijg je de optie om de kamersleutel aan Wallet toe te voegen, net als bij een vliegreis of het kopen van bioscooptickets. Dit kun je al meteen doen bij het boeken. De kamerdeur gaat echter pas open op het moment dat het tijd is om in te checken. Je krijgt een notificatie als je kamer klaar is.

Hotelsleutel ook op de Apple Watch

De hotelsleutel is behalve op je iPhone ook op de Apple Watch te gebruiken. Dit scheelt weer een plastic pasje op zak en je hoeft ook niet meer bij binnenkomst in het hotel in te checken bij de receptie, maar kunt meteen jezelf opfrissen en van de hotelfaciliteiten genieten. Het werkt namelijk ook om de deur van het zwembad of de gym te openen. Ook slim: de sleutel werkt in Express-modus, zodat je niet eens je toestel hoeft te ontgrendelen. En ja, dat betekent ook dat iemand je hotelkamer kan betreden als jij je iPhone laat rondslingeren… maar dat kan met een plastic pasje ook. Gewoon goed op je spullen blijven letten dus.

Je kunt in de Wallet-app de datum en de naam van het geboekte hotel zien. Door op de drie puntjes te tikken kun je reserveringsnummer en meer informatie over het hotel bekijken. Vanuit de Wallet-kaart kun je de Hyatt-app openen om je boeking te bewerken.

Meerdere kamersleutels… met beperking

Je kunt zelfs meerdere kamersleutels in je Wallet opslaan, voor het geval dat je met het hele gezin in het hotel of resort zit. Je kunt helaas niet de hotelsleutel delen met een andere persoon, omdat het alleen werkt voor de eigenaar van het Hyatt-account. Dat kan dus problemen opleveren als je met z’n tweeën in een kamer zit en de andere persoon in z’n eentje naar het zwembad wil.

De uitrol kan nog wel even duren, want de hotels moeten hun toegangssystemen aanpassen. Hyatt is hiervoor in zee gegaan met Assa Abloy, een bekende slotenfabrikant. Volgens Apple kunnen ook andere fabrikanten en hotelketens meedoen.