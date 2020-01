Handig! Gebruik een gesplitst toetsenbord op de iPad

Gebruik op de iPad een gesplitst of zwevend toetsenbord om makkelijker te kunnen typen. In deze tip leggen we alles uit over het splitsen van het toetsenbord.

Op de iPad kun je het QuickType-toetsenbord splitsen en verplaatsen. Zo kun je makkelijker met twee duimen tikken of het zwevende toetsenbord verplaatsen naar een willekeurige locatie op het scherm. In deze tip leggen we uit hoe je zo’n gesplitst of zwevend toetsenbord op de iPad instelt.

iPad-toetsenbord splitsen

Je kunt op de iPad een gesplitst toetsenbord gebruiken en het naar boven of beneden verplaatsen om beter te kunnen typen. Dit werkt alleen op de iPads van klein en normaal formaat (tot en met 10,5-inch), niet op de 12,9-inch en 11-inch iPad Pro.

Dit werkt als volgt:

Open een willekeurige app waarin je tekst kunt invoeren, bijvoorbeeld de Notities-app. Houd de toetsenbordknop rechtsonder ingedrukt totdat de pop-up verschijnt.

Veeg over het scherm naar de optie Splits. Je hebt nu een gesplitst toetsenbord aan weerszijden van het scherm, die je met beide duimen kunt bedienen.

Werkt het bij jou niet of wil je het helemaal niet gebruiken? Check dan de instellingen of de optie bij jou uitgeschakeld is. Ga naar Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Gesplitst toetsenbord.

Gesplitst iPad-toetsenbord uitschakelen

Heb je een gesplitst iPad-toetsenbord en wil je weer terug naar het normale toetsenbord, dan doe je dat als volgt:

Houd de toetsenbordknop rechtsonder ingedrukt. Veeg omhoog en tik op Bijeen in basis. Je hebt nu weer een normaal toetsenbord.

Zwevend toetsenbord op de iPad

Je kunt het schermtoetsenbord van de iPad ook losmaken van de onderkant van het scherm en omhoog verplaatsen. Dit werkt op een soortgelijke manier:

Houd de toetsenbordknop rechtsonder ingedrukt. Veeg naar de optie Zwevend. Houd de toetsenbordknop ingedrukt, terwijl je over het scherm veegt. Het toetsenbord beweegt nu mee naar de gewenste plek.

Je kan nu zelf bepalen waar het toetsenbord op het scherm verschijnt. Hou hiervoor kort de toetsenbordknop rechtsonder ingedrukt en versleep deze over het scherm. Je moet het verslepen wel snel doen, voordat de extra knoppen in beeld verschijnen.

Om weer terug te gaan naar de normale weergave houd je de vinger op de toetsenbordknop en veeg je naar de optie In basis.

Toetsenbord gesplitst en zwevend maken

Je kunt ook beide functies met elkaar combineren, door het toetsenbord eerst te splitsen en daarna zwevend te maken. Om terug te gaan naar de gewone weergave houd je de toetsenbordknop ingedrukt en kies je Bijeen in basis.

Lees meer over het QuickType-toetsenbord in onze uitleg.