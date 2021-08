AppleCare+ is een soort verzekering voor je Apple-product, waarmee je de service en garantie op je apparaat kunt uitbreiden. De eerste 30 dagen kun je AppleCare nog overzetten naar een ander apparaat, maar daarna staat het geregistreerd op een specifiek Apple-product. Dat betekent ook dat het overdraagbaar is: als je een Mac of iOS-device verkoopt, dan kan de volgende eigenaar daar gebruik van kan maken. AppleCare+ op een ander apparaat overzetten is iets lastiger, maar het kan wel. In deze tip leggen we uit hoe je het aanpakt.

AppleCare overzetten naar een nieuwe eigenaar

AppleCare+ geeft je niet alleen gemoedsrust, maar maakt je apparaat bij een tweedehands verkoop ook een stuk aantrekkelijker. De nieuwe eigenaar heeft zekerheid dat hij bij technische problemen en defecten die later optreden gewoon naar Apple kan stappen om het te laten repareren. Heb je AppleCare+ afgesloten op je Mac of een ander product en wil je het verkopen of weggeven aan iemand anders, dan kun je AppleCare overzetten naar een nieuwe eigenaar.

Dit werkt als volgt:

Log in bij ‘Mijn Support‘ om het nummer van de AppleCare-overeenkomst, het serienummer van het apparaat en het garantiebewijs voor het AppleCare-abonnement op te zoeken. Zoek het originele aankoopbewijs van het apparaat. Vraag de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de nieuwe eigenaar. Neem contact op met Apple Support en vraag om het contract op een andere naam te zetten.

Voor sommige typen AppleCare-abonnementen is het misschien niet mogelijk een AppleCare-abonnement over te zetten naar een nieuwe eigenaar. Dit geldt ook voor sommige regio’s. In Europese landen is levert het meestal geen probleem op.

Betaal je per maand voor AppleCare, dan is het abonnement gekoppeld aan je Apple ID. Het is dan niet mogelijk om het over te zetten naar een nieuwe eigenaar.

AppleCare overzetten naar een nieuw apparaat

Het is niet zomaar mogelijk om AppleCare over te zetten op een ander apparaat. Wel gelden er een paar uitzonderingen:

Heb je je apparaat ingeleverd voor reparatie en blijkt deze niet gerepareerd te kunnen worden, dan krijg je een vervangend apparaat. Daarbij wordt AppleCare automatisch overgezet op je nieuwe toestel.

Heb je AppleCare op het verkeerde apparaat afgesloten, of heb je binnen 30 dagen alweer een ander apparaat gekocht, dan kun je AppleCare overzetten op een ander product. Let op: het overzetten van de registratie moet binnen 30 dagen na aankoop plaatsvinden. Daarna is het voorgoed gekoppeld aan het toestel.

Uiteraard is het onmogelijk om AppleCare voor de iPhone over te zetten naar een Mac, of andersom. Dit zijn immers verschillende apparaten en er gelden ook andere bedragen voor deze verlengde garantie/verzekering.

Een AppleCare refund vragen

Wil de nieuwe eigenaar niet je AppleCare overnemen of wil hij/zij er niet voor betalen, dan kun je ook je AppleCare opzeggen. Je hoeft dan niet het contract over te zetten, maar kunt een refund aanvragen bij Apple. Doe je dat binnen 30 dagen na aankoop, dan krijg je het volledige bedrag terug.

Na 30 dagen zal Apple pro-rata berekenen hoeveel er nog resteert. Is er 50% van de totale looptijd verstreken, dan zal je 50% van je aankoopbedrag terugkrijgen. Hierbij kan nog wel een cancellation fee van toepassing zijn. Heb je AppleCare+ voor twee jaar afgesloten en wil je er na een jaar vanaf, dan krijg je een refund voor de resterende 12 maanden, minus de eventuele cancellation fee.

Alles over AppleCare+ lees je in onze round-up.