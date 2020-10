Apple-producten lijken in de VS vaak veel goedkoper dan in Nederland? Hoe kan dat eigenlijk en hoe ontstaat dit prijsverschil? Wij leggen uit waar het aan ligt.

Als je op vakantie naar de Verenigde Staten gaat en daar een lokale Apple Store binnenloopt, zul je zien dat de prijzen daar net iets anders zijn dan bij ons in Nederland. Terwijl je in Nederland voor een iPhone X €1.159 betaalt, ben je in Amerika maar $999 kwijt. Duizend dollar is omgerekend toch iets van 850 euro? Toch komt er bij het omrekenen van prijzen uit de Apple Store meer kijken dan een simpele 1-op-1 omrekening aan de hand van wisselkoersen.

Is de iPhone 12 goedkoper in de VS?

Om de vraag te beantwoorden of de iPhone 12 daadwerkelijk goedkoper is in de VS moeten we kijken naar de prijzen zonder BTW en tax, want dat is het meest eerlijk. In de VS worden prijzen altijd zonder tax vermeld en komt er nog een toeslag overheen die per staat of en soms zelfs per stad verschillend is. We vergelijken daarom de meest kale prijs. Dit is de prijs die je in Nederland betaalt als je de BTW kunt aftrekken en de prijs die je in de VS betaalt in staten waar geen salestax geldt (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon).

Zoals je ziet zijn producten in de VS wel degelijk goedkoper, maar het verschil is niet honderden euro’s, zoals soms wordt gesuggereerd. Overigens is het nooit mogelijk om dit plaatje helemaal compleet te maken, want factoren als reiskosten, kopieerheffing, lokale heffingen en belastingregelingen spelen ook mee. Importeer je een iPhone vanuit de VS, dan moet je ook nog rekening houden met importheffingen.

Wordt het prijsverschil met Amerika groter?

Een andere ontwikkeling die wel eens wordt gesuggereerd, is dat het prijsverschil tussen de VS en Europa steeds groter wordt. Of dat het geval is, hebben we in onderstaande tabel uitgezocht, uitgaande van de valutakoers op 19 oktober van dat jaar (via wisselkoers.nl).

Zoals je ziet wisselt het prijsverschil tussen Nederland en de VS nog wel eens. In 2017 en in 2020 is het prijsverschil vrij hoog, in tussenliggende jaren was het wat minder. Maar dat lijkt vooral aan de dollarkoers te liggen, want Apple hanteert steeds dezelfde prijzen: $999 voor het goedkoopste Pro-model in de VS en €1.159 in Europa.

Als de dollar vrij veel waard is, is ook het prijsverschil bij Apple groter.

In onderstaande grafiek hebben we het procentuele prijsverschil tussen de iPhone X (64GB), de iPhone XS (64GB), de iPhone 11 Pro (64GB) en de iPhone 12 Pro (128GB) ook nog eens grafisch in beeld gebracht.



Directe link naar grafiek

Waarom Apple-producten in Amerika goedkoper zijn

Belangrijk om te weten is dat de prijzen die je in de Amerikaanse Apple Store vindt, wat misleidend zijn. Deze prijzen zijn namelijk zonder sales tax, terwijl dat in Nederland (via de BTW) wel meegerekend wordt. Dit komt omdat de salestax en andere lokale heffingen in de VS per staat verschillend zijn. De salestax ligt in de VS meestal rond de 10% en bestaat uit de State Sales Tax en een Local Sales Tax. Beide bepalen uiteindelijk hoeveel je voor je toestel betaalt. Vrijwel geen enkele Amerikaan lukt het om voor $999 een iPhone 12 Pro aan te schaffen. Alleen in bepaalde Amerikaanse staten (Delaware, Montana, Oregon en New Hampshire) wordt geen salestax berekend.

Een salestax van 10% ligt uiteraard wel een stuk lager dan de 21% BTW die je in Nederland en België betaalt. Het is daarom eerlijker om in Nederland ook de prijs zonder BTW te bekijken. Een iPhone 12 kost zonder BTW ongeveer €950. Dit is ook de prijs die zakelijke klanten van Apple betalen als ze de BTW kunnen aftrekken. Dit bedrag komt al veel dichter in de buurt van de $999 waar Apple in Amerika mee adverteert.

Prijsverschil Nederland vs Verenigde Staten

Toch zit er tussen €950 en $999 nog een groot verschil. Dit verschil is te verklaren omdat Apple een extra buffer voor valutarisico’s inbouwt om bij veranderende wisselkoersen ervoor te zorgen dat het bedrijf altijd aan het langste eind trekt. Helemaal eerlijk voelt het niet, maar het zorgt er wel voor dat het prijsverschil tussen de Amerikanen en Europeanen groter is geworden. Ook zit er bij ons nog een thuiskopieheffing en een (verwaarloosbare) verwijderingsbijdrage in de prijs verwerkt.

Overigens geldt dit prijsverschil tussen de VS en Europa niet alleen voor Apple-producten. Ook allerlei andere elektronica is in Amerika flink goedkoper dan bij ons. Een Nintendo Switch heeft in Amerika een adviesprijs van $299,99, terwijl je bij ons zo’n €320 betaalt voor hetzelfde model. Hoe duurder de producten worden, hoe hoger het prijsverschil wordt tussen de Nederlandse en Amerikaanse prijs. Daarnaast gelden er in Nederland nog allerlei heffingen, zoals de thuiskopieheffing en verwijderingsbijdrage die in de prijs inbegrepen zijn.

Gezien het grote prijsverschil tussen Amerika en Nederland kun je je afvragen of het de moeite waard is om je Apple-producten uit de VS te halen. Een vliegticket, overnachting en andere kosten krijg je natuurlijk ook niet cadeau. Wil je je iPhone in het buitenland kopen, dan zijn er dus nog meer zaken waar je rekening mee moet houden. Shoppen in andere Europese landen heeft vaak geen zin, omdat de prijsverschillen binnen Europa tegenwoordig heel klein zijn. Je kunt soms een tientje besparen, maar in de auto stappen en naar Duitsland of Frankrijk rijden kost meer geld dan dat je bespaart.