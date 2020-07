Wil je grote mappen, bestanden of documenten zoeken op je Mac, dan helpen we je op weg met deze tips. Filter grote documenten, vraag de grootte van mappen op en bereken automatisch de gecombineerde grootte van een serie mappen en bestanden die je hebt geselecteerd.

Raakt de schijf van je Mac steeds voller, dan wil je misschien weten welke grote bestanden en mappen er zijn die je kunt verwijderen. Gelukkig kun je in macOS vrij eenvoudig zien waar de grote mappen en bestanden zich bevinden, zodat je ze kunt opruimen. Hieronder gen we antwoord op vragen als: Hoe achterhaal ik de grootte van een map? Hoe kan ik grote bestanden filteren? En hoe kun je de omvang van een reeks bestanden bekijken, ook als ze niet allemaal in één map zitten?

Grote mappen zoeken op de Mac

Als je grote mappen op de Mac hebt staan, wil je misschien nauwkeuriger weten hoe groot ze zijn. Dit is in de Finder op de Mac gemakkelijk te achterhalen. Als je door Finder-mappen op de Mac bladert krijg je standaard niet de grootte van een map te zien. Achter de map staan alleen twee liggende streepjes (–).

Je zult met de rechtermuisknop op Toon info moeten klikken om te zien hoeveel bestanden er in een map zitten en wat de totale omvang is (of gebruik de toetscombinatie Cmd+I). Het Toon info-paneel laat allerlei nuttige informatie over een map zien, zoals de datum waarop het item is gemaakt of gewijzigd, hoeveel items erin zitten en eventuele tags. Toch is het steeds openen van het Toon info-paneel wat omslachtig.

Dat kan makkelijker. In de Finder kun je ervoor zorgen dat de grootte van een map altijd wordt weergegeven. Dit doe je als volgt:

Open een Finder-venster.

Selecteer de lijstweergave, voor het geval dat nog niet het geval is. Dit is de tweede optie in de knoppenbalk.

Ga naar Finder > Weergave > Toon weergaveopties (of gebruik Cmd+J).

Vink het vakje aan: Bereken alle grootten.

Nu krijg je ook de omvang van alle mappen te zien, zodat je in één oogopslag ziet welke mappen het grootst zijn. Dit geldt echter alleen voor de huidige map. Wil je dit in alle mappen op de Mac bekijken dan zul je onderaan het venster de optie Gebruik als standaard moeten aanvinken.

Heb je veel grote mappen, dan kan deze optie je Mac trager maken. De omvang van alle mappen en onderliggende mappen moeten namelijk worden berekend. Vandaar dat dit standaard staat uitgeschakeld.

Grote bestanden zoeken op de Mac

Binnen een map kun je ook zoeken naar grote bestanden, die je mogelijk wilt opruimen. Hiervoor kun je bovenin de map op de kolom ‘Grootte’ klikken. Is dit niet zichtbaar dan klik je met de rechtermuisknop op de kolombalk en zorg je dat de eigenschap Grootte is aangevinkt.

Maar het kan nog makkelijker: door gericht te zoeken naar grote bestanden:

Open een map op de Mac. Druk op Cmd+F om de zoekfunctie te openen. Bovenin het scherm zie je filters, waarbij Soort is Willekeurig als is ingevuld. Klik op het plusje achter deze regel om een extra voorwaarde toe te voegen. Kies in het eerste vakje de optie Andere en in het tweede vakje de optie Bestandsgrootte (zie afbeelding). Via het zoekvak gaat dit het snelst. Kies bijvoorbeeld ‘Bestandsgrootte is groter dan 2MB’ en je krijgt alle bestanden te zien die aan deze voorwaarde voldoen. Bovenin het scherm kun je aangeven of je alleen wilt zoeken in de actieve map, of overal op de Mac. Kies je voor het laatste, pas dan op dat je niet zomaar belangrijke bestanden van macOS of apps weggooit. Verwijder de grote bestanden die je niet meer nodig hebt.

Wil je het nog slimmer aanpakken? Maak dan gebruik van slimme mappen op de Mac! Hiermee kun je automatisch een map vullen met bestanden die groter zijn dan bijvoorbeeld 1GB. Via bovenstaande methode kun je ook mappen filteren die bijvoorbeeld meer dan 100 items bevatten. Dit kan handig zijn voor mappen zoals Downloads en het Bureaublad, die sommige gebruikers wel eens vergeten op te ruimen. Met zo’n slimme map kun je regelmatig even checken welke mappen opgeruimd kunnen worden. Je leest alles over slimme mappen in onderstaande tip.

Grote documenten zoeken op de Mac

Sinds macOS Sierra is het mogelijk om geoptimaliseerde opslag op je Mac te gebruiken. Dit houdt in dat je de opslagruimte op je Mac handmatig of automatisch kunt beheren. De functie haalt bijvoorbeeld bestanden uit je lokale opslagruimte als ze ook op iCloud staan.

Een van de functies in geoptimaliseerde opslag is het zoeken naar grote bestanden. Dit werkt als volgt:

Ga naar  > Over deze Mac > Opslag > Beheer > Aanbevelingen en kies voor Schoon documenten op. Je krijgt nu een lijst te zien met een overzicht van je documenten, met onder andere downloads en grote bestanden. Je kunt de bestanden eerst raadplegen of meteen verwijderen door op het kruisje te klikken. Op dezelfde manier kun je Programma’s en andere bestanden opruimen.

Lees meer over deze functie in onderstaande tip:

Grootte van meerdere bestanden bekijken

Als je een bestand selecteert in de Finder kun je met Cmd+I de grootte van het bestand zien. Selecteer je meerdere bestanden en mappen en druk je op Cmd+I, dan krijg je meerdere infopanelen te zien. Dat is onhandig.

Zo krijg je de totale grootte van een reeks bestanden of mappen te zien:

Selecteer de gewenste bestanden en mappen. Druk op Cmd+Option+I. Je krijgt nu de gecombineerde grootte van alle geselecteerde bestanden en mappen te zien in slechts één infopaneel. Je kunt nu met de Cmd-toets bestanden toevoegen aan de selectie en de grootte wordt automatisch aangepast. Dit is handig als je bijvoorbeeld een USB-stick met beperkte opslagruimte wilt vullen met zoveel mogelijk bestanden of als je een cd of dvd wilt branden.

Grote bestanden zoeken met apps

Er zijn nog veel meer manieren om de opslagruimte op je Mac op te ruimen. We noemden eerder al even de functie geoptimaliseerde opslag, maar je zou bijvoorbeeld ook de Overige opslag op je Mac kunnen opsporen en kijken welke je kunt weggooien. Een tool zoals CleanMyMac doet dat automatisch voor je.

Een andere Mac-toepassing die we even willen noemen is Disk Inventory X. Dit programma checkt de opslagruimte op je Mac om te bepalen welke mappen en bestanden de meeste ruimte innemen. Vervolgens kun je deze verwijderen of verplaatsen naar een externe schijf.

Via iCulture-lezer Kevin kregen we nog de tip toegestuurd om Omnidisksweeper eens te proberen, dat wordt gemaakt door de bekende ontwikkelaar The Omni Group. Meestal zijn de apps van dit bedrijf vrij prijzig, maar OmniDiskSweeper is helemaal gratis: je krijgt de bestanden te zien op je schrijf, in volgorde van groot naar klein. Je kunt zelf bepalen wat je ermee doet.

