Als je een bestand verwijdert op je Mac, weet je vaak al dat je hem niet meer terug hoeft te zien. Een beetje overbodig dus om het eerst naar je prullenmand te verplaatsen, om die vervolgens weer te legen. Met deze toetsencombinatie sla je de prullenmand over en kun je bestanden direct verwijderen. Er is ook een toetscombinatie om direct je prullenmand te legen.

Snel bestanden verwijderen door de prullenmand over te slaan

Kies je ervoor om een bestand permanent te verwijderen en wil je niet dat deze eerst nog in de prullenmand belandt? Gebruik dan de onderstaande toetscombinatie. Het is handig voor vertrouwelijke documenten die vernietigd moeten worden. Let op dat dit permanent is en dat je het bestand niet kunt terughalen.

Option + CMD (Command) + backspace

De enige uitzondering hierop is als je een Time Machine backup hebt waar het bestand nog wel op staat. Meer over het maken van een Mac backup lees je in ons afzonderlijke artikel.

Prullenmand direct legen met toetscombinatie

Als je liever een slag om de arm houdt is er ook een toetsencombinatie waarmee je in een keer de prullenmand leegt. Hierdoor verwijder je bestanden in eerste instantie niet definitief, maar is het wel een stuk sneller om die prullenmand te legen als je er zeker van bent dat je de bestanden niet meer nodig hebt.

Deze toetscombinatie kun je gebruiken wanneer je een Finder venster hebt geopend. Dit hoeft dus niet de prullenmand te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook je map met apps zijn. Voer de onderstaande toetscombinatie in om de actie uit te voeren.

Option + shift + CMD (Command) + backspace

Als je je geluid aan hebt staan hoor je het systeemgeluid van de prullenmand om de actie te bevestigen. Deze functie is onomkeerbaar tenzij je een Time Machine backup hebt gemaakt.

