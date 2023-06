Vanaf iOS 17 kun je in het Nederlands handsfree een telefoongesprek ophangen met Siri. Maar je moet hiervoor wel eerst de instelling inschakelen. Waar vind je het ophangen met Siri, hoe gebruik je het en wanneer is het handig?

Je kunt Siri handsfree gebruiken, bijvoorbeeld om iemand via de speaker te bellen. Dat is handig als je je handen niet vrij hebt, bijvoorbeeld tijdens het koken. Maar als je dan handsfree of via FaceTime aan het bellen bent, wil je natuurlijk ook handsfree het gesprek kunnen ophangen. Gelukkig kan dat en vanaf iOS 17 werkt deze functie ook in het Nederlands. Wij laten je zien hoe dit werkt.

Handsfree ophangen met Siri: zo stel je het in

Apple introduceerde deze functie in iOS 16, maar alleen voor de Engelse Siri. Vanaf iOS 17 kun je deze functie ook in het Nederlands gebruiken. In beide gevallen vind je de instelling als volgt:

Ga naar Instellingen > Siri en zoeken. Tik op Hang op. Gebruik je iOS 16, zorg er dan voor dat Siri eerst in het Engels staat. Zet de schakelaar bij Hang op aan.

Telefoongesprek handsfree ophangen met Siri

Nu je de functie ingeschakeld hebt, is het een kwestie van een stemopdracht geven om het te gebruiken. Zeg tijdens een telefoongesprek gewoon “Hé Siri, hang op”. Vervolgens zal Siri het gesprek beëindigen. Dit werkt voor zowel telefoongesprekken als voor FaceTime-oproepen. In beide gevallen gebruik je het zelfde commando. Je kunt dit ook gebruiken in combinatie met oordopjes en koptelefoons, zoals AirPods.

Je stemcommando wordt op je toestel verwerkt en de opdracht wordt niet met Apple gedeeld. Hou er wel rekening mee dat de gesprekspartner jou commando wel hoort. Diegene met wie je in gesprek bent, hoort jou dus zeggen “Hé Siri, hang op”, waarna het gesprek beëindigd wordt.