De Herinneringen-app kan je waarschuwen als je in de auto stapt, zodat je niet vergeet een bepaalde taak uit te voeren. Dit werkt als je over een autoradio met Bluetooth beschikt. Ook bij het uit de auto stappen kun je een herinnering ontvangen.

Herinneringen bij instappen en uitstappen van de auto

Na het doen van de boodschappen stap je je auto in en rijd je naar huis. Thuis kom je erachter dat je vergeten bent om een pakketje van het postkantoor op te halen. Hoe kon je dat nu vergeten?

Er is een handige functie waarmee je dit had kunnen voorkomen. Je kunt namelijk een herinnering krijgen als je instapt of uitstapt, mits je auto beschikt over een Bluetooth-autoradio.

Welke autoradio heb ik nodig?

Elke autoradio met Bluetooth is geschikt, dus het is niet nodig om eentje met CarPlay-ondersteuning te hebben. Daarnaast kun je natuurlijk herinneringen op locaties ontvangen. Je krijgt dan een melding als je bijvoorbeeld op je werk of thuis aankomt, of als je een bepaalde locatie verlaat. Maar soms kan het nét iets handiger zijn om de herinnering afhankelijk te maken van het feit of je in de auto zit. Met deze tip regel je dat.

Herinnering via Bluetooth autoradio

Als je een autoradio met Bluetooth-functie hebt kun je deze op een slimme manier gebruiken om meldingen te krijgen:

Open de Herinneringen-app. Druk linksonder op het plusje (+) om een nieuwe herinnering te maken. Vul een titel in. Tik op Details en zet de schakelaar aan bij Locatie. Kies Instappen of Uitstappen. Je kunt nu nog meer details invullen. Tik op Voeg toe als je klaar bent.

Wanneer je uit de auto stapt waarbij de Bluetooth-verbinding tussen je iPhone en je auto wordt verbroken, dan ontvang je een notifcatie met daarin je herinnering. Omgekeerd krijg je een herinnering als je in de auto stapt en er verbinding wordt gemaakt tussen je iPhone en de Bluetooth-autoradio.

Zoals gezegd heb je voor deze functie geen autoradio met CarPlay nodig. Ben je toch toe aan een nieuwe autoradio, dan is het slim om voor een model te kiezen dat CarPlay ondersteunt, want daarmee kun je veel veiliger navigeren zonder het scherm aan te raken. Er zitten ook speciale weergaves in voor Spotify, Deezer en andere diensten van derden. Wil je helemaal los gaan, dan kun je natuurlijk ook een auto met CarPlay ingebouwd kiezen.

Bekijk ook Op zoek naar een CarPlay-radio? Deze inbouwsystemen zijn er te koop Heb je al een auto en wil je graag CarPlay gebruiken? Met deze aftermarket CarPlay-radio's maak je je auto geschikt voor CarPlay, zodat je geschikte iPhone-apps in de auto kan gebruiken.

Meer Herinneringen-tips

We hebben nog veel meer tips over het gebruik van de Herinneringen-app:

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!