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Netflix pincode

Netflix-pincode instellen voor profielen: zo werkt het

Voorkom dat anderen in je profiel kijken
Tips Apple TV Apps
Netflix biedt de mogelijkheid om je profiel te voorzien van een pincode. De optie is bedoeld om kinderen te beschermen, maar is ook erg handig voor volwassenen. Zo kunnen anderen niet meer zien wat er op jouw kijklijst staat.
Sasha Koevoets -

Baal je dat anderen in het gezin kunnen zien wat jij op Netflix hebt gekeken? Met functies als ‘Verderkijken’ en ‘Mijn lijst’ kunnen andere gebruikers precies zien wat jij leuk vindt. Netflix heeft daar iets aan gedaan door het instellen van een pincode per profiel. Dit kan je zowel via de app als via de website doen. Zo werkt het in de app.

Inhoudsopgave

Netflix-accounts zijn standaard voorzien van een wachtwoord, maar als je eenmaal bent aangemeld bij een Netflix-account, dan kun je door alle aanwezige profielen bladeren. Zo zou je bijvoorbeeld slechte films kunnen opzetten, om de kijkvoorkeuren van een huisgenoot te verstoren. Binnen één Netflix-account kun je bijvoorbeeld vijf profielen aanmaken en daarin kan iedereen rondneuzen.

Netflix-pincode instellen

Zo kun je een pincode instellen voor je Netflix-profiel:

  1. Ga in de app naar het profieltabblad.

  2. Tik bovenaan op je naam.

  3. Selecteer vervolgens Account.

  4. Scrol naar Privacy- en gegevensinstellingen.

    Netflix privacy instellingen

  5. Tik op Profielvergrendeling en vervolgens op Profielvergrendeling maken.

  6. Je moet nu een emailcode of je wachtwoord invullen.

  7. Stel je code in en tik op Pincode opslaan.

    Pincode instellen netflix

Nu heb je deze functie ingeschakeld op je eigen profiel. Wil je dit nu ook bij andere profielen doorvoeren, dan kan je dit doen door dezelfde stappen per account te herhalen.

Meer opties en tips

Naast het invoeren van een pincode bevat Netflix nog meer opties om beperkingen in te stellen als kinderen kijken. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde series of films die een kind niet mag zien. Deze titels verschijnen niet in het aanbod als je ze geblokkeerd hebt. Als ouder kun je ook zien welke titels kinderen via hun profiel bekeken hebben.

Ook handig is dat je het automatisch afspelen van previews en van de volgende aflevering kunt uitschakelen. Dit zorgt ervoor dat je minder lang blijft hangen. Ook kun je titels automatisch laten filteren op basis van de leeftijdsrating in jouw land.

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Zo gebruik je je Netflix-account met meerdere mensen

Met profielen kun je je Netflix-account met meerdere mensen uit hetzelfde gezin gebruiken. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.
Netflix

Netflix

Versie 18.51.0

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
195.92 MB
Uitgever
Netflix, Inc.
Leeftijd
12+
Talen

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