Het macOS-besturingssysteem heeft een ingebouwde spelling- en grammaticacontrole die in vrijwel alle apps werkt, maar soms een beetje eigenwijs kan zijn. We leggen uit hoe je de functie aan je eigen voorkeuren aanpast.

Spellingscontrole aanpassen op de Mac

De spellingscontrole in macOS voorkomt dat je gênante typfouten maakt, door woorden automatisch te corrigeren. Dat is handig als je de spelling van een woord even niet meer weet of vaak verkeerd typt. Maar de functie kan soms een beetje eigenwijs zijn, waardoor je onjuiste suggesties krijgt en telkens zelf dingen moet corrigeren. Gelukkig kun je de spelling- en grammaticacontrole ook aanpassen en bijvoorbeeld woorden negeren of de controle tijdelijk uitschakelen.

Spellingscontrole in macOS aanpassen

De grammatica- en spellingscontrole werkt in principe in elke app waarin je kunt typen, bijvoorbeeld Safari, Chrome of een andere browser. De functie werkt doorgaans op de achtergrond, maar je kunt ook zelf het een en ander aanpassen. Dat kan door eerst het venster op te roepen.

Dit doe je als volgt:

Klik (bijvoorbeeld vanuit je browser) op Wijzig in de menubalk bovenin. Navigeer dan met je muis naar Spelling en grammatica. Klik tenslotte op Toon spelling en grammatica.

Spellingscontrole wijzigen en negeren

In het nieuwe venster dat verschijnt zie je welke woorden door de spelling- en grammaticacontrole als foutief zijn beoordeeld, bijvoorbeeld ‘kringeltje’. Je herkent ze door de rode stippellijn onder het woord. Als er suggesties geven worden, kun je die met de knop Wijzig doorvoeren. Als je ervan overtuigd bent dat het wel klopt, kun je met de knop Negeer de foutieve beoordeling negeren zodat je hieraan aan de toekomst niet wordt herinnerd. Ten slotte kun je de controle automatisch laten uitvoeren of zelf een taal kiezen uit de lijst als de taal niet goed wordt herkend.

Automatische spellingcontrole uitschakelen

Standaard wordt de spelling- en grammaticacontrole tijdens het typen uitgevoerd. Dit kun je ook uitschakelen en bijvoorbeeld na het typen van je gehele tekst handmatig doen. Dit doe je als volgt:

Klik op Wijzig in de menubalk bovenin. Navigeer met je muis naar Spelling en grammatica. Klik tenslotte op Controleer spelling tijdens typen.

In sommige gevallen kun je ook de optie Controleer grammatica met spelling apart in- en uitschakelen. Daarvoor volg je opnieuw de stappen 1 en 2 en klik je bij stap 3 op Controleer grammatica met spelling, aangeduid met een vinkje als de functie actief is.

Op de iPhone en iPad vind je autocorrectie. Daarmee bepaal je welke woorden worden goedgekeurd of gecorrigeerd. Hoe dit werkt lees je in onderstaande tip.

