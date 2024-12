BusyCal

Pluspunt: veel aanpassingsmogelijkheden, erg flexibel

Minpunt: drukke interface, prijzig (vaste prijs)

Deze app lijkt qua uiterlijk wel op de Apple Agenda-app, maar toch is het anders. Je krijgt bijvoorbeeld de weersvoorspelling te zien en in het rechterpaneel kun je de takenlijst bekijken. Deze taken worden opgehaald uit Herinneringen of Todoist. Gebruik je deze apps niet, dan kun je in dit paneel ook informatie laten zien. De taken kunnen optioneel ook in de agenda zelf worden weergegeven.

BusyCal is erg flexibel, maar de interface kan daardoor soms wel wat druk worden. Het heet niet voor niets BusyCal… Je kunt bijna alle voorkeuren aanpassen aan jouw smaak, waaronder de kleuren en lettertypes. Ook kun je een tweede tijdzone toevoegen aan het zijpaneel als je veel reist of samenwerkt met collega’s die in een andere tijdzone wonen.

Je kunt zelfs een alternatieve kalender weergeven, zodat je Hebreeuwse, Islamitische of Chinese data naast de Gregoriaanse kunt zien. Er is een beschikbaarheidspaneel, wat handig is als je snel de volgende vrije plek in je agenda wilt vinden. En met een icoontje in de menubalk kun je snel door al je afspraken bladeren. Als je er even in duikt, vind je nog veel meer dingen om aan te passen.

Taken toevoegen gaat snel: gebruik de plusknop en schrijf de afspraak in natuurlijke taal op. Ook kun je met klikken en slepen een afspraak verplaatsen. Er zijn vijf weergaves: dag, week, maand, jaar of lijstweergave. Synchronisatie werkt met iCloud, Google, Yahoo, Fruux, Fastmail, Office 365, Outlook, CalDAV en Exchange. Je kunt ook synchroniseren met Todoist, Zoom, GoTo Meeting en Webex. Visueel is BusyCal niet zo indrukwekkend als Fantastical, maar daar staat wel meer flexibiliteit tegenover.

Tip: ben je SetApp-abonnee, dan is deze agenda-app gratis inbegrepen in je abonnement.