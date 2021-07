Je kunt vanaf macOS Monterey de kleur van je Mac cursor aanpassen. Dit is een optie voor toegankelijkheid, maar het kan prima worden gebruikt als je zelf een andere kleurcombinatie dan zwart-wit leuker vindt. Zo kun je je Mac nog meer personaliseren!



Kleur van de Mac-cursor aanpassen

Wanneer we het hebben over het aanpassen van de Mac-cursorkleur, bedoelen we twee dingen: de rand en de invulling. Standaard is de rand van je cursor wit en de invulling zwart. Als je dat witte randje of juist de zwarte invulling wil houden, kan dat. Je hebt keuze uit vrijwel alle kleuren die je je kunt voorstellen.

Let op dat voor deze functie macOS Monterey is vereist. Deze software-update voor je Mac verschijnt in het najaar van 2021. Zo ga je te werk:

Open de Systeemvoorkeuren-app ( > Systeemvoorkeuren). Open het Toegankelijkheid-menu en klik in de linkerkolom op Beeldscherm. Klik in de rechterkolom op het Aanwijzer-tabblad. Pas de contourkleur en/of de vulkleur aan.



In de beta van macOS Monterey worden de kleuren op screenshots nog niet helemaal goed getoond, maar het idee is duidelijk.

Ben je toch niet tevreden? Dan kun je de kleuren altijd aanpassen. Er is ook een knop om alles meteen te resetten naar zwart-wit. In dit venster zit ook een knop om de aanwijzer groot te laten worden als je met je muis schudt. Deze functie zit al een tijdje op de Mac en kun je nu al gebruiken. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om je cursor groter te maken.

De ingestelde kleur van je cursor blijft hetzelfde als je de donkere modus van je Mac gebruikt. Wil je meer weten over deze functie, bekijk dan onze tip.