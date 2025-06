De menubalk in al decennia lang een vast onderdeel van macOS. Over de afgelopen jaren heeft de iPad steeds meer mogelijkheden gekregen voor multitasken, zoals op macOS. Ook in iPadOS 26 voegt Apple weer een nieuwe functie toe, namelijk de menubalk. Wij leggen je precies uit hoe het werkt in deze tip.

Wat is de menubalk op de iPad?

Met iPadOS 26 heeft Apple een opvallende verandering doorgevoerd in de interface van veel standaardapps: een vernieuwde menubalk die sterk doet denken aan de menubalk van de Mac. Deze toevoeging zorgt voor een meer krachtige multitask-ervaring op iPad en maakt het gebruik van apps overzichtelijker.

De nieuwe menubalk verschijnt bovenin beeld bij alle apps op de iPad. Apps die bijgewerkt zijn (zoals Apple’s eigen apps als Safari, Mail, Pages, Notities en Bestanden) krijg je alle mogelijke opties en mogelijkheden. In plaats van een vaste knoppenbalk, zie je nu een contextuele menubalk die zich aanpast aan wat je aan het doen bent. Denk aan knoppen voor ‘Wijzig’, ‘Weergave’, ‘Venster’, maar ook ‘Bestand’ en de mogelijkheid om snel naar app-instellingen te gaan. Mac-gebruikers zullen zich snel vertrouwd voelen bij de mogelijkheden, omdat het een-op-een overgenomen is van de Mac.

De menubalk maakt deel uit van een bredere vernieuwing op het gebied van multitasking in iPadOS 26. Een van de meest opvallende veranderingen is de introductie van een volledig venstersysteem. Dit betekent dat apps voortaan in losse vensters draaien, vergelijkbaar met hoe je op een Mac werkt. Hierdoor kun je meerdere vensters van dezelfde app naast elkaar gebruiken, elk met zijn eigen formaat en positie. Tegelijkertijd neemt Apple afscheid van de vertrouwde functies Split View en Slide Over. Hoewel deze klassieke manieren van multitasken verdwijnen, worden ze vervangen door een krachtiger en flexibeler systeem dat beter aansluit op desktopachtige workflows.

Stoplichtknoppen op iPadOS 26

Met de introductie van iPadOS 26 krijgen iPad-gebruikers een functie die al jarenlang vertrouwd is op de Mac: de zogeheten ‘stoplichtknoppen’. Deze drie gekleurde knoppen – rood voor sluiten, oranje voor minimaliseren en groen voor volledig scherm – verschijnen nu ook in de menubalk van apps op de iPad. Ze bieden gebruikers een snellere en visueel herkenbare manier om vensters te beheren, vergelijkbaar met de ervaring op macOS. Deze toevoeging versterkt de richting waarin Apple de iPad steeds meer positioneert als een volwaardig alternatief voor een laptop.

Wat heb ik nodig voor de menubalk op de iPad?

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe menubalk, moet je iPad aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn onder andere:

iPad met iPadOS 26 of hoger (lees hier welke dat zijn)

Apps in vensters of Stage Manager ingeschakeld

Zo gebruik je de menubalk

Om de menubalk te gebruiken volg je de volgende stappen

Open een app naar keuze. Veeg vanaf de bovenkant van je scherm een klein stukje naar beneden. Selecteer de knop die je wil gebruiken en tik erop.

Ontwikkelaars kunnen zelf bepalen welke extra functies zij aan de menubalk toevoegen. Apple’s eigen apps bieden doorgaans meer opties dan apps van derden, doordat ze dieper geïntegreerd zijn met het systeem.

We nemen Safari als voorbeeld: daarin vinden we de bekende knoppen:

Bestand: open een nieuw vensters, sluit een venster, zet op je beginscherm en meer

Wijzig: tekstwijzigingen, zoals herstellen, knippen, plakken en meer

Weergave: favorietenbalk verbergen of tonen, leeslijst inschakelen, opnieuw laden en meer

Geschiedenis: blader door je Safari-geschiedenis

Bladwijzers: toon je bladwijzers, ga naar het bladwijzermenu en meer

Vensters: minimaliseren, wissel van tabblad en meer

Help: zoek naar instellingen of raadpleeg de handleiding

