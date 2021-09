Wat is Instagram Type of Letters?

Met Instagram Type plaats je teksten met een gekleurde achtergrond tussen je foto’s en video’s. Hiermee kun je snel een tekstje opnemen in je Instagram-verhalen, zonder dat je daarvoor een video hoeft te maken. In deze tip lees je hoe je Instagram Type gebruikt, dat in het Nederlands de naam ‘Letters’ heeft gekregen.



Hoe gebruik ik Instagram Type?

Het was in Instagram al mogelijk om tekst op een foto of video te plaatsen. Maar daarvoor moet je wel met de camera aan de slag, terwijl je misschien alleen een kort tekstje kwijt wilt in je verhaal. Instagram Type is dan ideaal: je kiest een kleur en lettertype.

Volg hiervoor deze stappen:

Open de Instagram-app op je iPhone. Veeg opzij om de camera te openen. Tik op Aa Maken. Schrijf een tekst. Met de knoppen bovenin pas je de stijl en de kleur aan. Eventueel kun je een effect toevoegen. Tevreden? Dan kun je de tekst publiceren op Instagram.

Je kunt kiezen de bekende stijlen zoals Modern, Neon, Typemachine of Vetgedrukt. Leuk is dat je ook nog stickers en dergelijke kunt toevoegen.

Met de knoppen onderin het scherm kies je uit de andere opties, bijvoorbeeld Fijne verjaardag/Bedankt/Gefeliciteerd, een gifje of een terugblik.

