Eigen audioboeken importeren in de Boeken-app

Audioboeken (luisterboeken) zijn ideaal om te luisteren tijdens het hardlopen, autorijden, afwassen of een andere saaie bezigheid. Terwijl je je handen vol hebt, steek je iets op en vliegt de tijd. Je kunt luisteren naar een roman, een taalcursus of allerlei andere content. Maar wat als je nog audioboeken op cd hebt staan of een harddisk vol mp3’s die je op je iPhone zou willen luisteren? In dat geval kun je ze importeren in de Boeken-app van iOS, zodat je ze kunt luisteren op je iPhone of iPad. De MP3’s worden daarbij automatisch omgezet naar een geschikt formaat. Vroeger was het ook mogelijk om in iTunes audiobestanden om te zetten naar audioboeken. Je klikte hiervoor met de rechtermuisknop op het nummer en koos Info > Opties > Soort media. Sinds macOS Catalina is er geen iTunes meer en met de Muziek-app is het niet langer mogelijk om muziekbestanden te converteren naar audioboek. Met de stappen in deze tip lukt het wel.



AAC- of MP3-audiobestanden verzamelen

Voordat je naar je digitale boek kunt luisteren zul je eerst over de bestanden moeten beschikken. In een aparte tip hebben we uitgelegd hoe je een audio-cd op de Mac kunt importeren. Je kunt de bestanden importeren in MP3- of AAC-formaat of een van de andere gangbare formaten. Ook kun je beschikken over audioboeken die al in MP3-formaat zijn.

In het voorbeeld hieronder hebben we het boek iWoz (de biografie van Steve Wozniak) omgezet naar mp3-bestanden:

Audioboeken importeren op de Mac

Vervolgens ga je de audiobestanden toevoegen aan de Boeken-app op de Mac:

Open de Boeken-app op de Mac. Sleep de MP3- of AAC-bestanden vanuit de Finder naar Boeken. De boeken worden nu geïmporteerd. Je had ook Archief > Voeg toe aan bibliotheek kunnen kiezen. Vervolgens kun je de boeken afspelen op je Mac of wachten tot de boeken ook op je iPhone of iPad verschijnen.

De covers zijn nu niet zo mooi en ook de naam van de auteur en de titel zijn niet goed weergegeven. Je kunt de metadata van de audiobestanden bewerken met tools zoals Meta. Het aanpassen van een boekomslag hebben we in een andere tip beschreven.

