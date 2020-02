Wie vaak sneltoetsen gebruikt op de Mac heeft misschien wel eens per ongeluk een app afgesloten. Met Command + Q sluit je namelijk de meeste apps in één keer af. In deze tip leggen we uit hoe je deze sneltoets per app kunt veranderen zodat je ze niet per ongeluk kunt afsluiten.

Apps per ongeluk afsluiten voorkomen

Met sneltoetsen kun je van alles sneller doen, zoals de naam al aangeeft. Zo open je gauw apps, wissel je tussen vensters en meer. Ook apps afsluiten heeft een eigen sneltoets, namelijk Command-Q. Als je een foutje maakt, kan het zijn dat je per ongeluk een app afsluit. Om dit te voorkomen kun je de sneltoets per app afsluiten.



In deze tip gebruiken we Safari als voorbeeld, maar je kunt in principe alle geïnstalleerde apps gebruiken. Je kunt de sneltoets om een app af te sluiten bijvoorbeeld veranderen naar Alt-Command-Q. Op deze manier dwing je jezelf als gebruiker om nóg een extra toets in te drukken. Het is niet realistisch dat je dan nog per ongeluk alle toetsen tegelijk indrukt. Zo regel je dat:

Open Systeemvoorkeuren ( > Systeemvoorkeuren). Klik op het Toetsenbord-menu en open het Toetscombinaties-tabblad. Klik op Apps in de linkerkolom, en vervolgens op het plusje in de rechterkolom. Selecteer een app (bijvoorbeeld Safari) en voer een sneltoets in (bijvoorbeeld Alt-Command-Q).

Je kunt zo veel sneltoetsen instellen als je wil, maar we raden af om voor iedere app een andere combinatie te kiezen. Zie dan nog maar eens het overzicht te houden!

In ieder geval zul niet niet meer zo snel een app per ongeluk afsluiten. Wat we wel aanraden is het gebruik van Alt-Command-Q. De Alt-toets zit namelijk naast Command, zodat je het alsnog met dezelfde hand kunt bedienen.

Je leest meer over de Mac-sneltoetsen in onze aparte tip.

Naast sneltoetsen kun je op een Mac ook gebruikmaken van snelkoppelingen. Deze zet je bijvoorbeeld op je bureaublad, zodat je gauw een specifieke webpagina of ander venster opent. Hoe je een snelkoppeling op de Mac maakt lees je in onze aparte tip. Om het typen op je Mac makkelijker te maken kun je ook instellen dat hij automatisch hoofdletters en punten neerzet, zodat jij lekker verder kunt typen.