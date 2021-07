Philips Hue Amarant is een buitenlamp waarmee je een muur of planten sfeervol kunt verlichten. Wij hebben de Philips Hue Amarant getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Philips Hue Amarant review: meteen sfeer in je tuin

Thuisblijven is ook dit jaar weer een goed alternatief voor op vakantie gaan – en het is daarom logisch dat mensen wat meer aandacht aan huis en tuin besteden. Je nodigt wat vaker mensen uit voor een barbecue en blijft ‘s avonds wat langer zitten. Voor wat verlichting op de late avond zou je een gewone lamp of een kaars kunnen gebruiken op de iCulture-redactie kijken we natuurlijk meteen naar de mogelijkheden om het slim te maken. Er zijn al diverse HomeKit-accessoires voor de tuin, ook wat verlichting betreft. Philips Hue heeft daarbij als voordeel, dat het met HomeKit en allerlei andere smart home-oplossingen samenwerkt en dat je de keuze hebt uit tientallen wandlampen, sokkels en lichtslangen. De Philips Hue Amarant die we in deze review bekijken is echter een geval apart: dit is een lange staaf die je langs de muur, langs een tuinpad of onder de barbecue kunt leggen voor wat extra sfeer.

Test en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juli 2021 en bespreekt de situatie op dat moment. De Philips Hue Amarant is beschikbaar gesteld door Signify voor deze test.



Philips Hue Amarant in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze lichtbalk:

Lengte: 80 cm

Breedte en hoogte: 6,8 x 5 cm

Gewicht: 1,68 kg

Kleur: zwart kunststof met witte lichtbalk

Kleurbereik: 16 miljoen kleuren

Water- en stofbestendigheid: IP65

Werkt met: Alexa, HomeKit, Homey, Google Nest, Samsung SmartThings, IFTTT

Adviesprijs: €150 (elders vaak rond €130,-)

Uiterlijk en design van de Philips Hue Amarant

De Amarant is in feite een 80 cm lange lichtbalk, die je op de grond legt. Hij is bedoeld voor de tuin, maar wie dat wil kan ‘m eventueel ook in huis gebruiken, als alternatief voor de Philips Hue Play, die met een lengte van 25 cm een stuk compacter is. De Play is ook wat meer afgestemd voor gebruik binnenshuis, terwijl je bij de Hue Amarant een wat forsere stroomadapter voor buitenshuis moet gebruiken.

De Amarant is een ‘verstraler’, wat de indruk wekt dat hij vooral ver kan schijnen. De Engelse naam ‘wall washer’ maakt wat meer duidelijk waar het voor bedoeld is: voor strijklicht. Je legt de balk tegen een muurtje aan, zodat deze egaal wordt verlicht. Je kunt ook een plantenbak of een ander gedeelte van de tuin wat meer uitlichten. Zoals je op de foto’s ziet kun je een compleet dakhuisje met tuinmeubels een knallende kleur geven. Bij planten kun je het met een groene kleur nog wat meer accentueren. Zit je gezellig in de tuin nog wat nagenieten, dan zal een wat neutralere wittint meer op z’n plaats zijn. De Amarant kan het met 16 miljoen kleuren allemaal aan. Dankzij het indirecte licht word je niet verblind.

De lichtbalk is gemaakt van zwarte kunststof en heeft aan één kant een wat bredere rand. Hiermee voorkom je dat je in het licht kijkt, terwijl je toch strijklicht langs de muur kunt laten schijnen. De constructie is stevig en dat maakt het mogelijk om de balk regelmatig te verplaatsen, bijvoorbeeld als je ‘s avonds nog een klusje in de tuin wilt doen.

Philips Hue Amarant in gebruik

Omdat we al heel wat andere Philips Hue-lampen in huis hebben was het koppelen met de Bridge en in gebruik nemen geen probleem: je voegt deze simpelweg toe aan de Hue-app, waarna de lamp ook in de Woning-app verschijnt. Je kunt eventueel de naam nog aanpassen. Wij maakten er ‘Hue BBQ’ van omdat we de lichtbalk gaan gebruiken om de barbecuehoek wat meer sfeer te geven. De Amarant is niet bedoeld als werklamp, maar met een lichtsterkte van 1400 lumen komt er toch een aardige bak licht vanaf. Je zou deze bij onraad zelfs kunnen gebruiken om bijvoorbeeld je tuinpad te verlichten: op 100% ingesteld op wit licht zie je alles. Echt sfeervol ziet het er dan niet meer uit, maar je kunt wel eventuele insluipers te kijk zetten. De lichtsterkte is te vergelijken met een traditionele gloeilamp van 104 Watt.

Uiteraard moet je wel een stopcontact in de tuin hebben. Signify levert een 40 Watt laagspanning stroomadapter mee, waarmee je een afstand van 4 meter kunt overbruggen. Zelf heeft de Amarant 20 Watt nodig, dus je zou op de adapter twee Amarant-lampen kunnen aansluiten. Verbindingsstukjes hiervoor zijn meegeleverd. Wil je meer lampen aansluiten dan heb je de zwaardere 100 Watt stroomadapter nodig. Een beetje regen hoeft geen probleem te zijn, want de lamp heeft een IP-rating van 65. Onderdompelen in een zwembad mag niet.

Hieronder zie je de lamp binnenshuis:

Score 8.5 Philips Hue Amarant €150 Voordelen + Goede constructie en kwaliteit van materialen

Geeft met 1400 Lumen voldoende licht

16 miljoen kleuren

Makkelijk te bedienen via Hue-app of Woning-app

Werkt met heel veel smart home-systemen samen Nadelen – Minder geschikt voor gebruik binnenshuis (maar daar is het ook niet voor ontworpen)

Speciale stroomadapter nodig

Alleen verkrijgbaar in deze uitvoering: 80cm zwart

Conclusie Philips Hue Amarant

Zoek je een lichtbalk om bepaalde elementen van je tuin of balkon te verlichten, dan kan de Philips Hue Amarant een betere oplossing zijn dan een lichtslang. De Amarant geeft flink wat licht als het nodig is (bijvoorbeeld als je de barbecue aan het opruimen bent) maar komt nog het beste tot z’n recht als sfeerlicht in allerlei kleuren. Omdat het een rechte en stevige balk is, kun je deze gemakkelijk verplaatsen en op verschillende manieren gebruiken zodat je ‘s avonds langer plezier hebt van je tuin of balkon. Wat kwaliteit en functies betreft hebben we geen klachten: alles werkt zoals beloofd en de balk geeft voldoende licht in alle gewenste kleuren. Daarnaast is het prettig dat Philips Hue met heel veel protocollen en smart home-systemen samenwerkt.

Philips Hue Amarant kopen

Deze buitenlamp is verkrijgbaar bij diverse winkels waar je ook de andere Philips Hue-accessoires vindt, zoals:

De genoemde prijzen zijn op het moment van schrijven van toepassing en kunnen later nog wijzigen.