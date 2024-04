Ben je van plan over te stappen naar KPN, dan kun je mooi profiteren van allerlei voordelen. Op deze pagina vertellen we wat er aan korting en koopjes te vinden is bij KPN.

Providers willen graag dat je naar ze overstapt en bieden daarom allerlei acties en aanbiedingen. Ook bij KPN is dat het geval. Zo valt er op tv, internet of je mobiele abonnement altijd wel iets te besparen in de vorm van tijdelijk extra korting, een cadeau of een andere overstapbonus. Hieronder lees je waar zoal voordeel te behalen valt! Heb je liever korting bij Odido of zoek je aanbiedingen bij Ziggo, dan hebben we die ook.

KPN Smartpakkers

Smartpakkers zijn tijdelijk smartphone-deals die maar korte tijd gelden. Zo kun je momenteel profiteren van:

Extra scherp geprijsde iPhone 15 Pro

Toestelprijs ligt €269,- lager dan bij Apple

Tot €468,- terug bij inruil van je oude telefoon

Geen aansluitkosten voor nieuwe abonnees

Een voorbeeld is de iPhone 15 Pro die je voor een toestelprijs van €960,- bij KPN kunt afsluiten. Bij Apple betaal je hiervoor de adviesprijs van €1.229,- dus dat betekent meteen al een prijsbesparing van €269,-. Ook bij andere winkels kun je de 128GB iPhone 15 Pro écht niet zo goedkoop vinden. De laagste tijdelijke deal die we op het moment van schrijven konden vinden is €1.051,- bij Amazon, terwijl het aanbod van KPN op elk moment geldt.

Combivoordeel

Door meerdere KPN-diensten te combineren krijg je extra’s:

Heb je KPN Internet (en TV) dan krijg je tot €7,50 korting per maand op je mobiele bundel.

per maand op je mobiele bundel. Combineer je KPN Mobiel met KPN Internet dan krijg je €5 entertainmentkorting

Bij meerdere KPN Mobiel-abonnementen onder één dag mag je onderling gratis MB’s delen

Een voorbeeld maakt dit wat duidelijker: neem je bijvoorbeeld een Unlimited 300-abonnement van €25 dan mag je 50GB delen met huisgenoten. Sluit je voor die huisgenoot een 0GB-abonnnement van €12,50 per maand af, dan krijgt deze persoon 50GB data. Zo betaal je maar €18,75 per persoon en heb je allebei superveel data!

Ook bij Internet en TV krijg je extra voordeel:

Combineer Internet met Mobiel en je krijgt elke maand korting op je mobiele abonnement. Dit varieert van €2,50 tot €7,50 per maand, afhankelijk van de gekozen bundel.

Gratis Pluspakket t.w.v. €6,99. Combineer je Internet, Mobiel en TV, dan krijg je elke maand €5,- een gratis Pluspakket met de nieuwste films en series. Je krijgt 25 extra zenders, waaronder RTL Crime, Discovery Science en Slam! TV.

€5 Entertainmentkorting. Combineer je Internet en Mobiel, dan krijg je elke maand €5 om te besteden aan streamingdiensten. Hieronder lees je er meer over.

Entertainmentkorting

Combineer je Internet en Mobiel dan krijg je elke maand €5,- Entertainmentkorting. Dit kun je besteden aan populaire streamingdiensten zoals Netflix, Spotify, ESPN Compleet, Film1, Viaplay of Xbox Game Pass Ultimate. De Entertainmentkorting geldt alleen bij het KPN Internet-abonnement, dus niet op de voormalige Telfort- en XS4ALL-abonnementen.

Overstappen naar KPN glasvezel

In veel Nederlandse gemeentes is inmiddels glasvezel aangelegd. Glasvezel is nu beschikbaar voor ongeveer 90 procent van alle huishoudens. Uit een onderzoek blijkt dat dit voor veel huishoudens reden is om over te stappen. In het eerste kwartaal van 2024 koos 63 procent van de overstappers voor glasvezel. In het eerste kwartaal van 2023 was dat nog maar 53 procent en in de loop van het jaar liep dat steeds verder op. In 2023 zijn er ongeveer 1,5 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen bij gekomen, waardoor het totaal nu op 7 miljoen ligt. Wil je ook overstappen? Dan krijg je bij KPN 100% glasvezel, dus geen glasvezel-coax of een andere tragere variant.

KPN biedt bovendien Super Fiber met snelheden van 1 Gbit/s en 4 Gbit/s, de hoogste snelheid om met iedereen in huis online te zijn. Je krijgt er het nieuwe modem KPN Box 14 met wifi 6 bij, zodat je overal in huis stabiel internet hebt.

Korting op KPN Internet en TV

Zoek je een extra aanmoediging om over te stappen, dan is wat extra korting altijd mooi meegenomen. Je betaalt bij KPN de eerste 12 maanden maar €35,- per maand, ongeacht welke bundel je kiest. Dit geldt dus ook voor de allersnelste bundel SuperFiber 4, met een upload- en downloadsnelheid van 4 Gbit/s. De bundel is maandelijks aanpasbaar, dus heb je die hoge snelheid toch niet nodig of wil je na afloop van de actieperiode nog wat besparen, dan kun je altijd kiezen voor een andere bundel.

Soms kun je ook nog profiteren van de KPN weekenddeal. Deze wordt op onregelmatige momenten georganiseerd en geeft je extra korting. Zo kun je vaak een iPad of Sonos-speaker cadeau krijgen als je overstapt, maar het kan ook gaan om een waardebon van Coolblue of Bol.com.

Lees ook: