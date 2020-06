Gisteren onthulde Apple het WWDC 2020 programma, met op maandag een keynote en op de daaropvolgende dagen sessies en 1-op-1 labs voor ontwikkelaars. Zo heel veel wijzer zijn we niet geworden. Apple gaat de keynote via allerlei kanalen streamen, waaronder de website, Apple TV en de Apple Developer-app, maar dat is niet verrassend. Wat nog steeds één groot vraagteken blijft is hoe de keynote zelf eruit gaat zien. Wij hebben wel wat ideeën.



Hoe Sony het aanpakte

Sony liet gisteravond bij de aankondiging van de PS5 zien hoe Apple het ook kan aanpakken. Het bestond in feite uit een reeks trailers van games, met af en toe een kort praatje van iemand uit de game-industrie. Als je niet van de demo’s tijdens Apple-keynotes houdt, zat je bij Sony op de verkeerde plek. Zelf vond ik alle aankondigingen ronduit saai. Lang niet alle games interesseerden me en het kostte moeite om te blijven opletten.

Hieronder zie je een 5 minuten durende samenvatting van het evenement, dat in totaal 1:40 uur duurde.

We hopen dat Apple het iets spannender aanpakt. Maar hoe dan? Er zijn verschillende mogelijkheden. Een presentatie in een leeg Steve Jobs Theater heeft als voordeel dat het grote scherm gebruikt kan worden om iets op de achtergrond te projecteren. Maar een persoon op een podium voor een lege zaal, zonder hartstochtelijk geklap van het publiek? Dat ziet er niet sfeervol uit.

Apple zou de zaal voor een kwart kunnen vullen met medewerkers die mondkapjes dragen en op 1,5 meter van elkaar zitten. Lijkt me ook geen goed plan. En een klein groepje journalisten naar Cupertino halen om als klapvee dienst te doen? Ook dat zou ik afkeuren, want het levert onnodig reizen op.

Een zaal vol Memoji

Maar hoe dan wel? We hebben op de iCulture-redactie hierover nagedacht en er kwamen allerlei oplossingen voorbij, van presenteren voor een green screen tot virtueel evenement, met een zaal gevuld met Memoji. De uitnodiging wekt al een beetje die indruk: als Memoji hoef je geen rekening te houden met 1,5 meter en kun je lekker dicht tegen elkaar aan gaan zitten om de keynote te kijken.

Gezellig bij Tim Cook thuis

De afgelopen weken hebben we een aantal uitingen kunnen zien van Apple, waarin iets aangekondigd moest worden. Daarmee kon Apple alvast een beetje oefenen met het de wereld in slingeren van een boodschap. Het begon met vrij saaie filmpjes van Tim Cook in zijn werkkamer:

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks — Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020

Bovenstaand filmpje is van 25 maart, op het hoogtepunt van de coronacrisis en hoewel het best om aan te zien was, wil je hier niet twee uur naar kijken tijdens een keynote-avond.

Twee weken later had Cook zijn Nike-vest verruild voor een t-shirt en vertelde hij over de gezichtsmaskers die inmiddels waren uitgedeeld:

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Het is natuurlijk best mogelijk dat Apple-medewerkers thuis een bijdrage filmen, zoals met de Today at Home-sessies gebeurt. Daarbij vertellen Creatives uit de Apple Store hoe je thuis creatief bezig kunt blijven.

Het zou wat mij betreft een te rommelig beeld opleveren. Ik hoef niet zo nodig te zien welke sportmemorabilia en andere troep mensen als Phil Schiller en Eddy Cue in de kast hebben staan. Het hoeft ook helemaal niet, want medewerkers kunnen alweer mondjesmaat terugkeren naar Apple Park en een event als WWDC is belangrijk genoeg om even die moeite te nemen.

Gisteravond zagen we Tim Cook op een andere plek, waarschijnlijk Apple Park. Het zag er in een zakelijk overhemd en met betere belichting een stuk professioneler uit, maar ook hier willen we niet twee uur naar kijken. Het is veel te statisch.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp — Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020

Hoe het moet

Nee, dan Craig Federighi. Hij is een baas die voor veel mensen is uitgegroeid tot de favoriete Apple-topman, omdat hij regelmatig gevat uit de hoek komt. Federighi is een beetje de Rutte van Apple: problemen wuift hij lachend weg en hij heeft altijd wel een grap klaar om zichzelf te relativeren. Flaters op softwaregebied? Ach, we vinden het allemaal wat minder erg als Federighi er een grapje over maakt.

Federighi was eind maart te zien in een filmpje waarin hij uitleg gaf over het Magic Keyboard. Dat was perfect! Het was leuk om naar te kijken, het was afwisselend qua beeld en omdat Federighi een prettige prater is, waren de 2,5 minuut zó voorbij. Een reeks van dit soort filmpjes met een paar demo’s er tussendoor is best vol te houden. Niet de geforceerd aandoende Jony Ive-filmpjes, maar een spontane presentator die enthousiast vertelt over de nieuwe functies die eraan komen.

Het is eigenlijk jammer dat Apple dit filmpje niet op het eigen YouTube-kanaal of op de eigen website heeft gezet. Het is een uitstekend filmpje, wat ook voor nog twijfelende kopers van een Magic Keyboard nog wat vragen beantwoordt. Nu ben je afhankelijk van andere YouTube-accounts die het filmpje geherpubliceerd hebben.

Wat dit Craig Federighi-filmpje interessanter maakt dan het laatste Tim Cook-filmpje is dat je af en toe over de schouder van Federighi kunt meekijken. Of beter gezegd: het wekt de indruk dat het Federighi is, maar het is waarschijnlijk een heel andere persoon die na afloop de demo heeft verzorgd.

Over demo’s gesproken: ook die kunnen tijdens de keynote heel anders worden gepresenteerd. In plaats van een ijsberende persoon op het podium, met een collega die druk met een spelletje is, kan Apple de beperkingen van het podium loslaten en overal gaan filmen. Dat laat onderstaand filmpje goed zien. Deze demo van de LiDAR Scanner zou eigenlijk tijdens het maart-event getoond worden, maar dat ging niet door.

Ook dit filmpje heeft Apple niet op de eigen website gezet en wederom is dat jammer, want het laat goed zien wat er met dat ‘vage’ onderwerp LiDAR Scanner mogelijk is. Nu koop je een iPad Pro met ingebouwde LiDAR Scanner, zonder dat je een goed beeld hebt wat je ermee kan.

Vermoedelijk zijn er meerdere sprekers tijdens de presentatie, zoals ook bij Apple’s live keynotes is. Eén overkoepelende presentator die alles aan elkaar praat en vloeiend in elkaar over laat gaan, zien we eigenlijk wel zitten. Meestal kondigen de sprekers elkaar live op het podium aan, maar in een gemonteerd filmpje komt dat misschien wat minder goed tot zijn recht. Een vaste presentator kan dat oplossen.

Ik heb erg veel zin in de aankondigingen tijdens de keynote van WWDC 2020. Ik hoop natuurlijk dat het een spectaculaire show wordt, waarbij Apple weer eens heel nieuwe dingen probeert om de aankondigingen voor het voetlicht te brengen.

Maar zelfs als dat niet zo is, zit ik op maandag 22 juni om 19:00 uur klaar om te gaan kijken – en jij hopelijk ook! Inhoudelijk is het event namelijk ook al interessant genoeg, met de aankondigingen voor iOS 14, watchOS 7 en meer.

Nog een laatste vraag: is het live? Apple heeft daar nog geen uitspraken over gedaan, maar we denken van niet. Als er geen live publiek bij aanwezig is, hoeft Apple het zichzelf niet extra moeilijk te maken door alles live te gaan presenteren. Ik heb liever een show waarin alles op rolletjes loopt, dan een flater op het podium.