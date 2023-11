Deze maand hebben het Car Connectivity Consortium (CCC) en het FiRa Consortium een samenwerking gesloten om UWB-functies voor auto’s te verbeteren. Apple is lid van zowel de CCC als de FiRa en loopt al voorop met het aanbieden van deze functie dankzij CarKey. Het grootste nadeel is dat het alleen nog op bepaalde auto’s van BMW, Kia, Hyundai, Mercedes en Genesis beschikbaar is. Apple maakt daarbij al gebruik van de Digital Key-specificatie van de CCC, om door te geven hoe dicht een gebruiker bij het voertuig is, waarna de iPhone of Apple Watch de deuren kan ontgrendelen of de motor starten. Apple zou het aantal deelnemende autofabrikanten graag willen uitbreiden.

Meer automerken met digitale autosleutel?

Naast Apple zijn de meeste autofabrikanten lid van het CCC, zoals Ford, BMW, GM, Honda, Volkswagen en Mercedes-Benz. Bij de FiRa hebben zich onder andere Apple, Google, Qualcomm, Cisco, Samsung en NXP aangesloten. Het doel is dat de samenwerking leidt tot een bredere toepassing van UWB-technologie in auto’s. Hoe beter de specificaties worden onderhouden, hoe meer autofabrikanten het aandurven om Car Key en soortgelijke oplossingen toe te gaan passen.

Vanuit Apple zal engineer Jinjing Jiang deelnemen om te zorgen dat de nadere specificaties die eraan zitten te komen bruikbaar zijn voor toepassing in Apple’s CarKey. Apple gebruikt ultra wideband ook al op andere manieren in de iPhone, Apple Watch en AirTag. Zo kun je met nauwkeurig zoeken achterhalen waar je je tas (met daarin een AirTag) hebt gelaten. Met de nieuwste iPhones en Apple Watches is het bovendien mogelijk om vrienden tot op een paar decimeter nauwkeurig te vinden.