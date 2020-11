Voorheen was het mogelijk om via WhatsApp statistieken te bekijken. Je kon per gesprek zien hoeveel berichtjes er verstuurd waren en eenvoudig in één keer alle video’s of foto’s verwijderen. Dat is binnenkort helaas niet meer mogelijk, maar in plaats daarvan biedt WhatsApp nu andere manieren om opslag vrij te maken. Je kan daardoor makkelijker in één keer grote bestanden uit je WhatsApp-chats wissen.



WhatsApp met nieuwe opslagbeheer-functie: makkelijker grote bestanden wissen

De nieuwe functie werd aangekondigd door WhatsApp zelf. In een video laat de chatapp zien hoe dit in zijn werk gaat in de Android-versie. Maar ook op iOS wordt de nieuwe functie uitgerold. Via Instellingen > Opslag en data > Beheer opslag zie je meteen hoeveel ruimte WhatsApp op je toestel inneemt en wat de grootste bestanden zijn.

In de nieuwe vorm kan je helaas niet meer per chat zien hoeveel opslag foto’s, gids en andere bestandstypes innemen. Ook is het niet meer mogelijk om bijvoorbeeld alleen gifs te verwijderen. In plaats daarvan zie je een categorie met alle bestanden die groter zijn dan 5MB (inclusief het totale aantal opslag dat die bestanden gezamenlijk innemen) en vaak doorgestuurde foto’s en video’s. Je kan deze ook sorteren op nieuwste, oudste of grootste.

In het chatoverzicht in dit opslagscherm bekijk je ook alle media die in dat specifieke gesprek verstuurd zijn. Alle type bestanden worden hier op één hoop gegooid, maar ook hier kan je sorteren op nieuwste, oudste of grootste. Ook zie je per chat hoeveel opslag alle media samen inneemt.

‘WhatsApp werkt aan verdwijnende berichten’

Vorig jaar oktober schreven we al dat WhatsApp werkt aan automatisch verdwijnende berichten. Hoewel de functie nog niet beschikbaar is, is er al wel een supportartikel op de WhatsApp-website waar hierover het één en ander wordt uitgelegd. Dergelijke berichten met vervaldatum verdwijnen na zeven dagen. In dat artikel staat ook dat iedereen in een één-op-één chat dit kan inschakelen. Voor groepsgesprekken geldt dat alleen beheerders dit kunnen. In sommige gevallen kunnen dergelijke berichten langer beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als deze geciteerd zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de functie precies beschikbaar komt.