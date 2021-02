LiDAR-sensoren voor de Apple Car

Apple zoekt sensoren die over vier tot vijf jaar nog steeds ‘cutting edge’-technogie bieden. Er wordt bij Apple al meerdere jaren gewerkt aan zelfrijdende voertuigen. De benodigde software en de algoritmes voor kunstmatige intelligentie zouden grotendeels in eigen huis zijn ontwikkeld, maar voor de hardware is Apple afhankelijk van externe fabrikanten. Het kan nog wel een paar jaar duren voordat we de Apple Car daadwerkelijk op de weg zien.



Voor de benodigde LiDAR-sensoren zou Apple in gesprek zijn met potentiële toeleveranciers. Deze lasergebaseerde sensoren zijn in staat om de omgeving te ‘zien’ en erop te reageren. Het vormt een cruciaal onderdeel van de Apple Car. Apple zou met een bestaande autofabrikant willen samenwerken, maar voor specifieke onderdelen zijn ook nog aanvullende toeleveranciers nodig, zodat het een echt Apple-product wordt. Dat Apple nog in gesprek is, is een teken dat het nog lang geen tijd is voor de daadwerkelijke productie. Volgens Bloomberg overweegt Apple nog steeds verschillende opties voor de LiDAR-technologie, waarbij er ook nog allerlei maatwerkaanpassingen kunnen worden gedaan.

Net als bij de iPhone zou Apple dan de onderdelen bij meerdere fabrikanten willen halen. Door er meerdere partijen bij te betrekken is Apple minder afhankelijk van één partij. Dat de technologie over vier tot vijf jaar ook nog vooruitstrevend moet zijn, geeft wel aan dat het nog een tijdje duurt voordat het project af is.

Apple heeft eigen onderzoek naar LiDAR-sensoren en objecten herkennen met machine learning gepubliceerd, waaronder een whitepaper. Uit patenten blijkt ook hoeveel Apple erin geïnteresseerd is. Momenteel rijden er in Californië al zelfrijdende auto’s op de weg, om de systemen te testen.