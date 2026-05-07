Apple gaat het scherm van de iPhone 18 Pro op twee vlakken verbeteren, zo zegt een bron. Apple kiest voor een nieuw type OLED-scherm.

Met de introductie van de iPhone 17-serie zat er geen enkel verschil meer in schermkwaliteit tussen het standaardmodel en de Pro-uitvoeringen, maar komend jaar gaat dat weer veranderen. Volgens The Elec stapt Apple bij de iPhone 18 Pro-modellen over naar een zogenaamd LTPO+ display, een verbeterde versie van het huidige LTPO-scherm. Maar wat heb je daar precies aan?

‘Scherm iPhone 18 Pro wordt beter’

LTPO staat voor Low-Temperature Polycrystalline Oxide en zorgt ervoor dat OLED-schermen energiezuinig zijn en functies als always-on mogelijk zijn. De verbeterde plusversie maakt gebruik van een nieuwe techniek, waardoor het scherm energiezuiniger kan worden. Dit kan bijdragen aan een langere batterijduur van het toestel, aangezien het display een belangrijk onderdeel van het gehele stroomverbruik is.

Bovendien zorgt LTPO+ ervoor dat het licht dat uit het OLED-scherm komt, nauwkeuriger is. Daarbij kan wordt ook rekening gehouden met omgevingslicht. Het scherm zal daardoor mogelijk minder last krijgen van flikkeringen, omdat aanpassingen aan de helderheid nauwkeuriger zijn.

Met deze wijzigingen komt er ook weer meer onderscheid tussen de kwaliteit van het scherm tussen de iPhone 18 Pro-modellen enerzijds en de iPhone 18 anderzijds. De iPhone 18 behoudt vermoedelijk het huidige LTPO-scherm van de iPhone 17. Er zijn zelfs geruchten dat Apple het scherm van de iPhone 18 gaat downgraden, al is nog de vraag op welke manier precies.

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden in september 2026 verwacht, samen met de eerste opvouwbare iPhone.

