‘iPhone 18 krijgt twee downgrades én komt later: dit is waarom’

Apple zou de iPhone 18, het aankomende standaardmodel, iets minder goed maken ten opzichte van het Pro-model. Hij komt daardoor qua specs dichter in de buurt bij de iPhone 18e.

Dit jaar is er een opmerkelijke verschuiving in Apple’s planning, zo werd eerder al duidelijk. Dit najaar komt Apple met de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Fold, terwijl de standaard iPhone 18 verschoven is naar voorjaar 2027. De afgelopen dagen doken er berichten op dat er sprake zou zijn van een downgrade van de iPhone 18 ten opzichte van zijn voorganger, al ligt dit waarschijnlijk iets genuanceerder. En waarom komt de iPhone 18 eigenlijk later? Dit moet je weten.

‘Downgrades bij iPhone 18: dit verandert er’

Volgens geruchtenlekker Fixed Focus Digital is er sprake van twee downgrades bij de aankomende iPhone 18, namelijk op het gebied van scherm en bij de chip. Het zou gaan om “manufacturing downgrades”, wat betekent dat Apple enkele specificaties zou verlagen om de productie makkelijker te maken. De geruchtenlekker zegt dat Apple het scherm mogelijk iets minder goed gaat maken, wat de productie vergemakkelijkt.

We verwachten echter niet dat Apple ineens na een jaar de ProMotion- of always-on-functie verwijdert. Apple zou een scherm van iets mindere kwaliteit kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een display met iets minder hoge helderheid, om zo te besparen op de kosten. Volgens de bron zou het niet per se gaan om aspecten van het display dat meteen opvalt bij de doelgroep. Apple zou bijvoorbeeld ook de minimale helderheid iets kunnen verhogen, waardoor hij in de always-on status niet zo ver gedimd kan worden als de iPhone 17. Daar merk je dan alleen iets van in een hele donkere kamer.

De tweede downgrade waar de bron over spreekt, heeft te maken met de chip. De A19-chip in de iPhone 17 heeft een 5-core GPU, terwijl de A19 Pro-chip in de iPhone 17 Pro een 6-core GPU heeft. Bij de iPhone 17e, eveneens met A19-chip, is er echter sprake van een 4-core GPU. Voor de iPhone 18 zou Apple van plan zijn om de A20-chip chip te voorzien van een 4-core GPU. Hij zou dan meer in lijn liggen met de aankomende chip van de iPhone 18e, het instapmodel dat tegelijkertijd verschijnt in het voorjaar van 2027. De nieuwe chip voor de iPhone 18e en iPhone 18 zou mogelijk een andere naam kunnen krijgen, om het mindere aantal GPU’s te verbloemen.

De geplande wijzigingen bij de iPhone 18 zouden vooral bedoeld zijn om de productie van dit model en de iPhone 18e makkelijker te maken. Apple zou onderdelen onderling kunnen uitwisselen, wat de productie goedkoper maakt. Het is dus vooral zo dat het e-instapmodel en het standaardmodel qua specificaties dichter bij elkaar liggen, mede door flinke verwachte upgrades bij het instapmodel. De iPhone 18e krijgt mogelijk een beter scherm dan zijn voorganger, met Dynamic Island en groter 6,3-inch formaat.

Tegelijkertijd lijkt het verschil tussen de iPhone 18 enerzijds en de iPhone 18 Pro anderzijds groter te worden. Voor de iPhone 18 Pro worden diverse verbeteringen verwacht aan bijvoorbeeld de camera, terwijl de iPhone 18 slechts een spec-bump lijkt te gaan worden. Apple heeft dat eerder gedaan: de iPhone 14 leek heel erg op de iPhone 13, om het verschil met de Pro-modellen weer wat groter te maken. Het afgelopen jaar kwamen de iPhone 17 en iPhone 17 Pro juist dichter bij elkaar, doordat ze qua display identiek zijn. Dat zorgde er mede voor dat de iPhone 17 het afgelopen kwartaal de bestverkochte smartphone wereldwijd was.

Waarom de iPhone 18 later komt

Een van de redenen waarom de iPhone 18 later komt, is om zo de productie tegelijkertijd te doen met de iPhone 18e. Tegelijkertijd geeft dit de iPhone 17 ruimte om langer in de verkoop te blijven, omdat deze zo’n achttien maanden lang het meest recente standaardmodel is (in plaats van de gebruikelijke twaalf maanden). Het zou dan ook een strategische beslissing geweest zijn, omdat Apple zo de iPhone 17 de ruimte geeft om een nog groter marktaandeel te veroveren. Daardoor is het minder erg dat de iPhone 18 qua specificaties in verhouding iets minder wordt dan de iPhone 17, omdat de doelgroep langer de tijd heeft om voor de iPhone 17 te kiezen.