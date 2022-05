iCulture Vandaag: dit was donderdag 19 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 19 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Terwijl wij nog even de iOS 15.6 beta van gisteren aan het doorspitten zijn (spoiler: er zit niet veel nieuws in!) gaat het nieuws natuurlijk gewoon door. Zo kun je binnenkort Apple Music standaard in je Audi vinden en mocht je problemen met je gehoor hebben, dan stream je het gewoon naar je MFi-hoortoestel. Ook duiken we in de iPhone 14-opslag, zodat je weet wat je ongeveer kunt verwachten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Alles over de opslag in iPhone 14-toestellen vind je hier: verwachtingen, geruchten en meer.

Apple Music in je Audi? Het zit standaard ingebouwd in nieuwe modellen.

Deals

Tips en uitleg

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Brave Private Browser (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - In de Brave-browser is nu een Privacy Hub toegevoegd, waarmee je meer informatie krijgt over de trackers die zijn geblokkeerd.

Pokémon HOME (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Pokémon HOME heeft nu Pokédex-info van verschillende games, uitdagingen en stickers. Extra leuk!