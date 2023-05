watchOS 9.5.1 is door Apple uitgebracht. Deze update voor de Apple Watch draait om bugfixes en is beschikbaar voor alle recente modellen. Maar welke problemen lost Apple hiermee op?

Apple brengt regelmatig nieuwe updates voor de Apple Watch uit en meestal gaat het daarbij om wat kleine updates met soms wat nieuwe functies. Denk aan een nieuwe wijzerplaat of nieuwe emoji. Apple heeft de afgelopen tijd maar weinig kleine bugfixes uitgebracht voor de Apple Watch, maar nu is het toch weer zover. watchOS 9.5.1 lost een aantal bugs op, maar welke dat zijn is nog even de vraag.



watchOS 9.5.1 beschikbaar

Na de release van watchOS 9.5 waren er gebruikers die problemen meldden met hun scherm. Zo toonde het Apple Watch-scherm soms grijsgroene tinten, voornamelijk zichtbaar bij het meldingenoverzicht en het Bedieningspaneel. Hopelijk is dit probleem met watchOS 9.5.1 opgelost. Zodra we daar meer over weten, werken we dit artikel bij. Van de releasenotes worden we niet veel wijzer, want die bevatten alleen de standaardtekst.

watchOS 9.5.1 releasenotes

In de releasenotes zegt Apple het volgende:

Deze update biedt probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor je Apple Watch.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 9.5.1 downloaden

Om de update uit te voeren op je Apple Watch Ultra, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch Ultra zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.