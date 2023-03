De Apple Watch heeft er weer wat verbeteringen bij. In watchOS 9.4 voegt Apple niet alleen de nieuwe emoji toe, maar is er ook een verbetering voor specifiek de Apple Watch Series 6. De update is echter voor alle modellen (vanaf de Apple Watch Series 4) beschikbaar, want er zijn ook diverse bugfixes en verbeteringen achter de schermen doorgevoerd.



watchOS 9.4 beschikbaar

In iOS 16.4 voegt Apple nieuwe emoji toe en om deze goed te kunnen bekijken op je Apple Watch, moet je daar ook de nieuwste software-update voor hebben. Dat is dus watchOS 9.4 geworden. Behalve het kunnen zien van de emoji, kun je dankzij de update ze ook versturen in bijvoorbeeld iMessage. In totaal zijn het 31 verschillende emoji, waaronder een schuddend hoofd, nieuwe kleuren hartjes, een ezel en gember.

Maar in watchOS 9.4 zit ook een verbetering voor gebruikers van de 44mm Apple Watch Series 6. Apple voert namelijk een batterijkalibratie uit in de Apple Watch Series 6 zodra je het toestel geüpdatet hebt. Hierdoor wordt de huidige conditie van de batterij opnieuw berekend en is deze een stukje nauwkeuriger. Je checkt de batterijgezondheid via Instellingen > Batterij > Batterijconditie. Wil je weten hoeveel het percentage verschilt na het installeren van de update, check het dan voordat je gaat updaten en maak een screenshot en vergelijk deze met het percentage nadat de update geïnstalleerd is.

watchOS 9.4 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

