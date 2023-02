Met de autosleutels in de Wallet-app, ook wel Apple Car Key genoemd, kun je je auto openen en de motor starten via de NFC-chip in je iPhone of Apple Watch. Sinds juli 2020 zijn de nieuwste BMW’s hiervoor geschikt, maar verdere ondersteuning is de afgelopen jaren schaars geweest. Pas in maart 2022 kwamen er meer merken bij (onder andere Kia), maar even goed is het nu nog maar op één hand te tellen. Dat kan beter en daarom is er de Car Keys Test-app.



Car Keys Test-app verschenen

De app, die ontdekt is door 9to5Mac, is deze week stilletjes in de App Store verschenen. Maar het is geen app voor de doorsnee gebruiker waarmee ze kunnen ervaren hoe het is om de autosleutels in de Wallet-app te kunnen gebruiken. De Car Keys Test-app is bedoeld voor autofabrikanten zodat ze de functie makkelijker kunnen testen. De app is dan ook alleen bedoeld voor bedrijven met een MFi-licentie. Na het downloaden van de app moet je meteen inloggen met je Apple ID, dus het heeft weinig zin om de app zelf te downloaden en te proberen (tenzij je bij een autofabrikant werkt).

De app is dan ook, volgens de omschrijving in de App Store, bedoeld om de functie te testen, de verbinding en prestaties te controleren tussen de auto en de iPhone en andere belangrijke onderdelen voor certificering te proberen. Je kan bijvoorbeeld een autosleutel delen, dus mogelijk is dit ook onderdeel van de Car Keys Test-app.

Hopelijk draagt de app een steentje bij bij de bredere ondersteuning van de functie. Er zijn wel meer automerken die een eigen oplossing hebben via een eigen app, maar een gestandaardiseerde methode die rechtstreeks werkt met de NFC- en U1-chip en bijvoorbeeld de Express-modus van de iPhone, heeft allerlei voordelen. De Wallet-app is steeds meer een alles-in-één plek geworden voor meerdere soorten sleutels en passen. Naast gewone klantenkaarten, toegangskaartjes en kortingscoupons, vind je daar ook je Apple Pay-kaarten en kun je er huissleutels in opslaan als je een geschikt HomeKit-deurslot hebt. Mocht je al een gelukkige eigenaar zijn van een auto met ondersteuning voor Car Keys, dan lees je hier hoe je Car Keys kan instellen.