Problemen met macOS Monterey 12.3

Er werd lang uitgekeken naar macOS Monterey 12.3, mede door de komst van Universal Control. Maar nu de update een ruime week uit is, blijken er diverse problemen met macOS Monterey 12.3 te zijn. De drie problemen hebben te maken met gamecontrollers, beeldschermen en problemen bij het updaten van sommige M1 Macs. Helaas zijn er niet altijd oplossingen voor de problemen.



Problemen met schermen in macOS 12.3

Allereerst ervaren gebruiker problemen met het aansluiten van externe schermen op de Mac. Deze problemen kwamen al aan het licht tijdens de betaperiode, maar ook na de publieke release lijkt dit nog niet gefixt. Op het Apple supportforum klaagt een gebruiker dat zijn scherm via usb-c niet herkend wordt. Op het scherm staat de melding dat er geen signaal is. Naast problemen met de usb-c-verbinding, ervaren sommige gebruikers dezelfde problemen met schermen die via HDMI aangesloten zijn. Een ander gehoord probleem is dat de Mac de juiste versie van het DisplayPort-protocol niet herkent.

Echte oplossingen lijken er niet te zijn. Sommige gebruikers melden succes door het display los te koppelen, weer aan te sluiten en dan pas de stroomkabel van het display in het stopcontact te steken. Andere zeggen dat het lukt om de gebruikte versie van de DisplayPort via de instellingen van het scherm te wijzigen. Hierdoor is de beeldkwaliteit mogelijk wat lager, maar heb je in ieder geval wel beeld.

Gamecontrollers werken niet goed in macOS 12.3

Het tweede probleem is iets minder vervelend, maar staat alsnog het gebruiksgemak in de weg. Sommige gebruikers met macOS Monterey 12.3 ervaren problemen met het aansluiten van sommige gamecontrollers via Bluetooth. Het gaat bijvoorbeeld om de Xbox en PlayStation-controllers, maar ook sommige Bluetooth-controllers van derden. De controller maakt wel verbinding met de Mac, maar vervolgens is deze niet te gebruiken in games waar dat voorheen wel kon. De problemen komen naar voren op Apple’s supportforum, maar ook op Reddit. Gek genoeg werken sommige controllers wel als ze gebruikt worden op het web, maar met Apple Arcade-games waar controllerondersteuning in zit, weigeren sommige controllers te functioneren.

Helaas is er op dit moment nog geen fix voor dit probleem. Uit tests van gebruikers blijkt dat het niet helpt om de controller te vergeten in de Bluetooth-instellingen en weer opnieuw verbinding te maken.

Sommige M1 Macs onbruikbaar na updaten macOS 12.3

Voor de meeste mensen ging het downloaden en installeren van de update zonder problemen, maar voor anderen liep het iets minder goed af. Bij Macs waar onlangs het moederbord vervangen is, zorgt de update ervoor dat de Mac onbruikbaar wordt (bricked). Sommige Macs blijven hangen in een zogenaamde boot loop, waarbij de Mac constant opnieuw opgestart wordt. Anderen krijgen een iBoot Panic-melding, nadat de Mac herstart is zonder daadwerkelijk te updaten. Het probleem lijkt vooral te spelen bij M1-modellen (met name de 14- en 16-inch MacBook Pro) waarbij het moederbord dus onlangs vervangen is.

Heb je hier last van, dan kun je proberen om de Mac in herstelmodus te zetten. Maar voor sommige stappen heb je een tweede Mac nodig, die niet iedereen binnen handbereik heeft. Op Reddit zijn ook meerdere klachten over dit probleem opgedoken, waarbij er soms suggesties gedaan worden om het op te lossen.

Als jouw Mac onbruikbaar blijkt na het updaten, raden we aan om contact op te nemen met Apple Support. In de meeste gevallen zullen ze dan kijken of het moederbord vervangen moet worden, ook al melden gebruikers dat dat geen oplossing biedt. Apple kan dan altijd verder kijken wat de mogelijkheden zijn.