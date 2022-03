iCulture Vandaag: dit was donderdag 31 maart 2022

Op deze laatste dag van maart is het weer World Backup Day en daarom geven we je advies of je beter kunt kiezen voor een iCloud-backup of lokale reservekopie. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Ook hebben we de AirBell getest, een fietsbel met ingebouwde AirTag. Is het de moeite waard? Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Een fietsbel met AirTag, is dat een goed idee? Wij schreven een review over de AirBell, een accessoire voor je fiets waar je een AirTag in verstopt.

Ken je deze 15 grappige easter eggs op je iPhone en Mac al?

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Het is nu overzichtelijker om een parkeerplaats te reserveren. Ook zie je nu een introductiescherm bij nieuwe functies na een update.

N26 – The Mobile Bank (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Met de nieuwe Monthly Wrap-Up krijg je een overzicht van je uitgaves van de afgelopen maand.