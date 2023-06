Met de Vision Pro-headset kun je typen in de lucht. Maar hoe werkt het virtuele toetsenbord precies? Een workshop op WWDC gaf meer achtergrondinformatie, zodat we nu precies weten hoe je teksten kunt typen.

Apple meldde bij de aankondiging van de Vision Pro dat je teksten en zelfs URL’s kunt dicteren. Maar soms is het handig om iets zelf te typen en dat kan via het virtuele keyboard. Apple Vision Pro kan op meerdere manieren bediend worden: handgebaren, oogbewegingen, gesproken commando’s en door naar iets op het scherm te kijken. Zo kun je naar de linker benedenhoek van een venster kijken om deze te vergroten. Je kunt ook iets selecteren door ernaar te kijken en dan je vingers tegen elkaar te tikken.



En kijk je naar de microfoonknop in een zoekveld, dan kun je beginnen te dicteren. Zo kun je apps openen en sluiten, de muziek starten en dergelijke. Bladeren doe je door je blik snel in een bepaalde richting te bewegen. Typen is een ander verhaal. In de workshop Design for Spatial Input tijdens de tweede dag van WWDC 2023 , is te zien hoe dit werkt.

Onderstaande tweets leggen het in een paar seconden uit:

Voor het typen kun je dus gebruik maken van een virtueel toetsenbord, dat op een oppervlak wordt geprojecteerd. Je kunt ook een aangesloten iPhone of Bluetooth-toetsenbord gebruiken.

De eerste ervaringen met Vision Pro staan inmiddels ook online en maken duidelijk dat het navigeren en bedienen wel wat gewenning vergt. De meeste headsets van andere merken maken gebruik van een controller met knoppen die je in de hand houdt, maar Apple heeft gekozen voor allerlei hand- en oogbewegingen. Wat wel vertrouwd is, is de weergave van apps in de ‘Home view’. Dit is vergelijkbaar met de rasterweergave op het beginscherm van de iPad.

De hele sessie vind je hier: Design for Spatial Input en alle andere workshops over Spatial Computing zijn hier te vinden. Vandaag kun je bijvoorbeeld kijken naar het overzetten van je Unity VR-content naar visionOS en leren hoe immersive sound design werkt.