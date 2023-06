Waarom doet Apple dit?

Apple kan met deze nieuwe werkwijze beter volgen hoeveel mensen de beta installeren en wie er zoal een beta in gebruik heeft. Voorheen was het vaak zo, dat mensen een ontwikkelaarsprofiel van iemand anders gebruikten om vroegtijdig toegang te krijgen tot de beta’s. In iOS 16 is dat gewijzigd: er zijn geen betaprofielen meer en downloaden van de beta gebeurt voortaan alleen nog op basis van Apple ID.



Daardoor leek het aanvankelijk dat de toegang tot developerbeta’s verder werd dichtgetimmerd. Maar het omgekeerde is het geval: Apple zet de beta’s verder open, ook als je niet wil betalen. Je kunt dan in een vroegtijdig stadium met de nieuwe functies aan de slag.

Er zijn nu 3 opties om mee te doen aan de beta’s:

Publieke beta (vanaf juli): alleen de beta’s en bug reporting

(vanaf juli): alleen de beta’s en bug reporting Ontwikkelaarsbeta gratis : beta’s, bug reporting, Xcode-tools, Xcode beta’s, on-device testing, toegang tot Developer Forums

: beta’s, bug reporting, Xcode-tools, Xcode beta’s, on-device testing, toegang tot Developer Forums Ontwikkelaarsbeta betaald (€99,- per jaar): al het bovenstaande, plus Apple-support bij het schrijven van code en apps distribueren in de App Store

De publieke beta’s bestaan nog steeds en komen over een paar weken. Maar wie nu al wil testen geeft nu een extra mogelijkheid zonder een cent te betalen.

Iedereen met een Apple ID kan de ontwikkelaarsbeta van iOS 17 vinden onder Instellingen > Algemeen > Software-update.

Zoals gewoonlijk raden we aan om de beta te installeren op een toestel dat je niet dagelijks gebruikt. Voor iOS 17 heb je een iPhone XS of nieuwer nodig.

Eerder ontdekten enkele gebruikers al dat de beta beschikbaar was op hun apparaat, terwijl ze geen lid waren van het developerprogramma. Aanvankelijk werd gedacht dat het een vergissing was, omdat Apple niets had aangekondigd. Sindsdien heeft Apple een tabel gemaakt, waarmee je kunt zien dat er nu twee niveau’s zijn voor ontwikkelaars: gratis en betaald.



Deze tabel is nog veel langer. Hierboven zie je alleen wat je bij beide opties krijgt.

Apple heeft sindsdien de pagina’s over ontwikkelaarsbeta’s nog wat verder aangepast, om duidelijk te maken dat iedereen met een Apple ID de beta’s van iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma en dergelijke kan installeren. Voor de meeste mensen geldt dat het beter is om te wachten op de publieke beta, omdat die versies stabieler zijn. Wil je echter leren hoe je apps ontwikkelt en toegang krijgen tot alle developertools, dan kan dat nu ook zonder dat je €99,- hoeft te betalen. Dit is ideaal voor kinderen, studenten en mensen in arme landen, waarvoor €99,- te duur is. Je kunt je apps testen op al je apparaten, maar om te publiceren in de App Store heb je wel een betaald account nodig.