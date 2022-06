We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: For All Mankind (S03)

De ruimterace duurt voort in deze serie op Apple TV+. Dit seizeon staat de eerste ruimtereis naar de planeet Mars op het programma. Tien jaar zijn verstreken sinds astronauten Tracy (Sarah Jones) en Gordo Stevens (Michael Dorman) op het nippertje een nucleaire ramp op de maan wisten te voorkomen. De Russen en Amerikanen beloofden niet meer te vechten op de maan. Er is namelijk een andere nog gewildere bestemming: Mars. Inmiddels beginnen Noord-Korea en commerciële partijen zich in de ruimterace te mengen en komt het ruimtetoerisme op gang. In seizoen drie krijgen we meteen aan het begin ook het eerste ruimtehuwelijk te zien: die tussen astronaut Danny Stevens en zijn vriendin.

For All Mankind is na drie seizoenen alleen maar sterker geworden, al moet je wel wat geduld hebben om het allemaal uit te zitten.

Bekijken: For All Mankind (S03)

Mirage (S01)

Te zien bij: Disney+

Claire begint opnieuw in Abu Dhabi met haar zoon Zack en echtgenoot Lukas. Haar nieuwe leven als expat verandert volledig als ze ontdekt dat haar overleden echtgenoot nog leeft. Terwijl heden en verleden met elkaar botsen, begint Claire aan een missie van leven of dood. Een missie waarin ze moet chanteren, saboteren en de mensen van wie ze het meeste houdt moet voorliegen.

Peaky Blinders (S06)

Te zien bij: Netflix

Het is 1919 in Birmingham, Engeland. Een beruchte bende wordt geleid door Tommy Shelby, een misdaadbaas die de maatschappelijke ladder wil beklimmen.

Hustle

Te zien bij: Netflix

Wanneer een geflopte basketbalscout een potentiële superspeler vindt in Spanje, wil hij bewijzen dat ze beiden kunnen schitteren in de NBA.

Ben & Jody

Te zien bij: Netflix

In dit verhaal werken twee beste vrienden samen met de dorpsbewoners om zich te verzetten tegen de verraderlijke, illegale houthakkers die hun land proberen af te pakken.

Sergio over de grens

Te zien bij: Netflix

Belgische serie waarin topkok Sergio Herman beroemde gasten uit Nederland en België uitnodigt, om samen met hem op een culinaire ontdekkingsreis te gaan. Was eerder te zien bij VTM in België.

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute

Te zien bij: Netflix

Eerbetoon aan de overleden komiek Bob Saget, met onder meer Jim Carrey, Chris Rock en John Stamos. Saget was vooral bekend voor zijn rol als ‘vader’ in de sitcom Full House (1987–1995) en de Netflix-opvolger Fuller House (2016–2020). Hij presenteerde ook jarenlang America’s Funniest Home Videos (1989–1997).

Injustice

Te zien bij: HBO Max

Wanneer de wereld in puin ligt door tragische gebeurtenissen die in gang zijn gezet door de duivelse Joker, is Superman vastbesloten om vrede af te dwingen, tegen elke prijs. De Man van Staal start een tiranniek bewind waar maar door één held een einde aan kan worden gemaakt: Batman. De Justice League raakt verdeeld nu de twee voormalige bondgenoten in een dodelijke strijd om vrijheid zijn verwikkeld.

Delphine: The Secret Princess

Te zien bij: HBO Max

Duik in het leven van het Belgische koningshuis. Driedelige documentaire over de Belgische prinses Delphine van Saksen-Coburg, die in 2020 officieel werd erkend als buitenechtelijke dochter van koning Albert II.

Fairfax (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Fairfax is een Amazon Original geanimeerde komedie serie voor volwassenen die vier beste middelbare school vrienden volgt op hun eindeloze zoektocht naar bekendheid op Fairfax Avenue in Los Angeles- het hart van de hypebeast cultuur. De serie gaat over de tijdloze strijd om cooler te zijn dan je bent, om erbij te horen terwijl je opvalt, en hoe het voelt om in de rij te staan voor een paar sneakers die je nooit gaat kopen.

Tino Martin: Viva Las Vegas in Ziggo Dome

Te zien bij: Videoland

Registratie van het concert dat Tino Martin op 13 en 14 mei gaf in de Ziggo Dome. Naast zijn grote hits zullen de bekende nummers over Las Vegas uiteraard ook niet ontbreken.

Croce e delizia

Te zien bij: Cinemember

De rijke kunsthandelaar Tony heeft zijn familie uitgenodigd in zijn prachtige villa aan de Middellandse Zee kust. Met Fabrizio Bentivoglio en Alessandro Gassmann.

The Etruscan Smile

Te zien bij: Cinemember

Rory MacNeil, een kranige oude Schot, verlaat met tegenzin zijn geliefde Hebriden-eilanden, gelegen voor de westkust van Schotland, om in San Francisco een medische behandeling te ondergaan. Met Brian Cox en Rosanna Arquette.

