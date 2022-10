Opvolger Jony Ive stapt op

Evans Hankey werd in 2019 aangesteld als vervanger van Jony Ive, de man die twee decennia lang de vormgeving van Apple-producten bepaalde. Als hoofd Industrieel Design werd Hankey verantwoordelijk voor het hardwaredesign van de producten, terwijl collega Alan Dye de leiding kreeg over het software- en human interface-design. Over Evans Hankey was op dat moment nog niet zoveel bekend, omdat ze nauwelijks op de voorgrond trad. Toch is ze al behoorlijke tijd werkzaam bij Apple. Ze stuurde al langere tijd het Industrial Design-team en de designstudio binnen Apple aan, vanaf het moment dat Jony Ive promotie kreeg tot Chief Design Officer. In die rol was hij eigenlijk weggepromoveerd om minder tijd op de werkvloer door te hoeven brengen. Hankey heeft meer dan 300 patenten op haar naam staan.



Voorgaande jaren rapporteerde Hankey aan Jony Ive, daarna een Chief Operating Officer Jeff Williams. En misschien ligt daar juist wel het probleem: steeds meer belangrijke rollen binnen Apple worden opgevuld door mensen met een bedrijfskundige of logistieke achtergrond, terwijl er sinds het vertrek van Jony Ive geen Chief Design Officier meer is. Het vertrek van Hankey laat een behoorlijk gat achter. Volgens Bloomberg heeft Hankey haar collega’s verteld dat ze het komende halfjaar nog gewoon blijft werken. Er is geen informatie over haar toekomstige werkzaamheden of over een eventuele opvolger.

Apple reageerde als volgt op het vertrek, door te benadrukken dat er veel ervaren medewerkers in het team zitten:

Apple’s design team brings together expert creatives from around the world and across many disciplines to imagine products that are undeniably Apple. The senior design team has strong leaders with decades of experience. Evans plans to stay on as we work through the transition. We’d like to thank her for her leadership and contributions.

Hankey’s tegenhanger op softwaregebied, Alan Dye, blijft wel gewoon bij Apple. In een interview in Wallpaper vertelde het duo over hun ervaringen in het nieuwe Apple-hoofdkwartier. De atmosfeer leek Hankey toen erg te bevallen.