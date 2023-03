We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Real Madrid Until The End

Een voetbaldocumentaire bij Apple TV+? Dat zien we niet zo vaak. In de driedelige serie Real Madrid: Until the End krijgen te zien hoe de historische winst in de Champions League 2022 tot stand kwam. Afgelopen jaren maakte Amazon vaak dergelijke voetbaldocumentaires, onder andere over Arsenal, Manchester City en Juventus. Nu probeert Apple TV+ het, op een manier die nog iets meer vaart heeft. In de eerste aflevering ‘The Rebuild’ zien we hoe Real Madrid onder leiding van captain Sergio Ramos het team weer moet zien op te bouwen na het vertrek van megaster Cristiano Rolando. We zien hoe de club omgaat met de nieuwe manager en de nieuwe spelers. In het eerste halfuur krijgen we maar liefst tien voetbalwedstrijden voorgeschoteld. Toch is de documentaire ook interessant voor mensen die niet zo van voetbal houden. Je kunt alle drie afleveringen meteen streamen.

Bekijken: Real Madrid: Until The End

Chang Can Dunk

Te zien bij: Disney+

Een mierzoet sportdrama bij Disney+. In deze film, geregisseerd door Jingyi Shao, volgen we een Azisch-Amerikaanse scholier die de basketball-ster van zijn school wil worden. Voordat dit lukt zal hij nog wel eerst “alles wat hij weet over zichzelf, zijn vriendschappen en zijn familie” opnieuw op een rijtje moeten zetten. Een bekende Disney-formule, die resulteert in een film waar je blij van wordt. Overigens zijn de eerste reviews van deze coming-of-age-film best goed, dus zeker niet eentje om nu gedachteloos over te slaan.

MPower (S01)

Te zien bij: Disney+

Elke aflevering van “MPower” onthult de geschiedenis en onvertelde verhalen van de meest iconische vrouwen in het Marvel Cinematic Universe. De vrouwen achter The Guardians of the Galaxy, Wakanda, Captain Marvel en Scarlet Witch delen hun overwinningen en worden vergezeld door fans wier levens zijn geraakt door de verhalen van hun helden.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

You (S04 deel 2)

Te zien bij: Netflix

De tweede helft van You, seizoen 4. Serial stalker Joe Goldberg (Penn Badgely) is begonnen aan een nieuw leven als literatuurprofessor in Londen. Hij werkt daar onder het pseudoniem Jonathan Moore. Deze keer is het echter Joe die achtervolgd wordt door een mysterieuze stalker. Deel 1 eindigde met het feit dat Joe de identiteit achterhaalde van zijn achtervolger. Deze vijf vervolgafleveringen vertellen hoe deze dramatische ontdekking verder gaat. Het is te hopen dat Netflix ook een vijfde seizoen laat maken.

Luther, The Fallen Sun

Te zien bij: Netflix

Een van de Netflix-films waar in 2023 het meest naar is uitgekeken. Idris Elba’s film over een misdaadbestrijder is nu wereldwijd te kijken. Dit is het vervolg op de populaire BBC-detectiveserie, waarin de briljante Londense rechercheur John Luther achter de tralies is beland. Dan begint een seriemoordenaar Londen te terroriseren… Luther kan een onopgeloste moord niet uit zijn hoofd zetten en ontsnapt uit de gevangenis om de sadistische dader op te sporen. De recensies van Luther, The Fallen Sun waren over het algemeen positief, maar er werd wel geklaagd over onnodig veel geweld. Minder geschikt voor jonge kinderen dus. In de film zien we opnieuw Dermot Crowley, nu met nieuwkomers Cynthia Erivo en Andy Serkis.

Outlast

Te zien bij: Netflix

In de woeste natuur van Alaska strijden 16 survivalisten om een enorme geldprijs. Netflix noemt de show een “rauwe competitie om te overleven, waarin 16 eenzame wolven elkaar moeten verslaan in de wildernis van Alaska, in een poging om 1 miljoen dollar te winnen”. Dat klinkt als een meedogenloos gebeuren, maar de wolven moeten met elkaar samenwerken om de prijs te kunnen bemachtigen. In het eerste seizoen zijn er 8 afleveringen.

MH370: The Plane That Disappeared (S01)

Te zien bij: Netflix

In 2014 verdween een vliegtuig met 239 mensen aan boord van de radar. Deze docuserie gaat over een van de grootste mysteries van deze tijd: vlucht MH370.

Rain Dogs

Te zien bij: HBO Max

Rain Dogs is een co-productie tussen de BBC en HBO. In deze zwarte comedy van nieuwkomer Cash Carraway gaat het om een alleenstaande moeder die van de ene blunder in de andere terechtkomt. Ze krijgt daarbij hulp van haar twee beste vrienden, Selby (Jack Farthing) en Gloria (Ronke Adekoluejo). In acht afleveringen raak je verknocht aan het stel, aldus reviewers. De eerste aflevering is nu te zien bij HBO Max.

Perry Mason (S02)

Te zien bij: HBO Max

In deze ouderwets goede detectiveserie volg je de beroemde strafrechtadvocaat Perry Mason. Het is 1932 en terwijl de rest van Amerika herstelt van de Grote Depressie, staat het decadente Los Angeles in volle bloei. Iedereen pikt een graantje mee en lijkt tegelijkertijd een dubbele agenda te hebben. Dé ingrediënten voor onrust en wantrouwen. Wanneer een bizarre moordzaak bij Mason terechtkomt, start een meedogenloze zoektocht naar de waarheid.

The Son

Te zien bij: Amazon Prime Video

Peters drukke leven met zijn nieuwe partner Beth en hun baby wordt op de kop gezet wanneer zijn ex-vrouw Kate opduikt met hun sombere tienerzoon Nicholas. Peter wil er alles aan doen een betere vader te zijn dan zijn eigen vader was.

De Jacht op de Mocro-Maffia (S04E01)

Te zien bij: Videoland

Misdaadjournalist John van den Heuvel brengt het complete verhaal in beeld van de opkomst en val van Neerlands beruchtste gangsters van dit moment: Redouan Taghi en Saïd Razzouki.

Holland Zingt Hazes 2023

Te zien bij: Videoland

Het is de elfde keer dat Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome Amsterdam wordt georganiseerd. Het is dé plek waar jong en oud kan genieten van de hits van André Hazes, gezongen door de beste artiesten. Met natuurlijk de langverwachte terugkeer van André Hazes. Maar ook OG3NE, Kris Kross Amsterdam, Karsu, Jeroen van der Boom, Waylon, Gerard Joling, Jamai, Samantha Steenwijk en John de Bever beklimmen dit jaar het grote podium van de Ziggo Dome.

Hotel Sinestra

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer Ava tijdens de skivakantie haar overbezorgde ouders weg wenst, zijn de volgende ochtend plotseling alle volwassenen verdwenen. Ava en de andere kinderen moeten alles op alles zetten om hun ouders terug te krijgen.

I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie

Te zien bij: Pathé Thuis

Whitney Houston begint als koormeisje in New Jersey tot ze door platenbaas Clive Davis ontdekt wordt. In de jaren ’80 wordt ze beroemd en ontpopt ze zich tot een van de meest succesvolle en bekroonde zangeressen aller tijden.