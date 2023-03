Apple heeft een Academy Award gewonnen voor de animatiefilm 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse'. Deze is sinds eind vorig jaar te kijken op Apple TV+.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

De absolute winnaar van de Oscars was dit jaar een scifi-film met een eveneens lange naam, ‘Everything Everywhere All at Once’. Deze is gratis te kijken voor abonnees van Amazon Prime Video en draait om een overwerkte moeder, die ook nog eens de wereld moet gaan redden. Terwijl deze film een enorme vaart heeft, waardoor je na ruim 2 uur uitgeput in je stoel zit, is dat bij ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ wel anders. Deze handgetekende animatiefilm verloopt veel trager. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Charlie Mackesy.



De prijswinnende animatiefilm van dit jaar gaat over de vriendschap tussen een jongen, mol, vos en paard met als achterliggende boodschap dat alle wezens op aarde met elkaar verbonden zijn. Ook draait het om compassie, empathie en vriendelijkheid in je dagelijkse leven. De film won eerder al een BAFTA Film Award, vier Annie Awards (waaronder Best Special Production) en een NAACP Image Awards-nominatie voor Outstanding Short Form (Animated) film.

Eigenlijk is de winst van dit jaar wat mager voor Apple, gezien het grote succes van vorig jaar met ‘Coda’. Apple TV+ won daarmee als eerste streamingdienst een Oscar voor de beste film. Dat succes was moeilijk te overtreffen, al hoopte Apple wel met de ambitieuze film ‘Emancipation’ van Will Smith.

Maar die film werd (vermoedelijk vanwege het incident tijdens de vorige Oscars) niet genomineerd voor een Oscar, terwijl er wel nominaties waren voor te Apple TV+ producties ‘Causeway’ en ‘The Boy, The Mole, The Fox and the Horse’. Tot op heden hebben originele producties van Apple TV maar liefst 345 prijzen gewonnen en werden ze 1.421 keer genomineerd voor een award, waaronder Ted Lasso (meerdere Emmy’s).

