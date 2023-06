Door variabele tarieven en wisselend energieverbruik, gaan we tegenwoordig anders met elektriciteit om. We houden nauwgezet ons energieverbruik in de gaten en zoeken naar nieuwe manieren om zelf energie op te wekken en thuis op te slaan. Had je eerder niet de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen, dan zijn er nu compacte varianten voor het balkon. En de stroom die je opwekt kun je thuis opslaan in een megabatterij. We bespreken 2 populaire aanbieders.

Onafhankelijk van het stroomnet

Nederland wordt steeds groener. We worden minder afhankelijk van aardgas en aardolie en stappen over op hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. Produceer je meer energie dan je zelf nodig hebt, dan kun je dit terugleveren aan he energienetwerk. Dit gebeurt echter zo massaal, dat de netbeheerders het in sommige regio’s niet meer aan kunnen, waardoor in sommige delen van Nederland een terugleverbeperking is ingesteld. Waar moet je dan met je energie heen? Een opslagsysteem voor thuis! Met zo’n megabatterij heb je altijd elektriciteit als in noodsituaties de stroom uitvalt en je kunt met de overdag opgewekte energie ’s avonds je wasmachine laten draaien. Bij sommige thuisaccu’s is de capaciteit zelfs zo groot, dat je je hele huis dag en nacht kunt voorzien van elektriciteit. Of je kunt ze meenemen als je een paar weken gaat kamperen en niet zeker weet of je wel een stopcontact zult vinden. Er zijn meerdere aanbieders van dergelijke thuisaccu’s, waarbij we twee aanbieders bespreken: Anker en EcoFlow.

Welke van de twee je kiest maakt niet zoveel uit: ze hebben allebei oplossingen in verschillende prijsklassen (enkele honderden euro’s tot enkele duizenden), ze werken met bestaande en nieuwe zonnepanelen en ze hebben meerdere uitvoeringen voor hun thuisaccu’s, soms zelfs op wieltjes.

Anker Solix thuisbatterij met zonnecellen

Anker heeft het nieuwe Solix-systeem aangekondigd om thuis energie te kunnen opslaan. Het is een modulaire versie van Tesla’s Powerwall. Anker maakte voorheen vooral kabels en opladers voor je smartphone, maar sinds kort hebben ze ook thuisopslag van energie ontdekt. Ze maken zonnecellen en thuisaccu’s die ervoor zorgen dat je nooit zonder stroom zit.

Anker Solix is een energieopslagsysteem voor zonnecellen waarmee je je hele huis van stroom kunt voorzien. Deze oplossing is modulair. Het kleinste model levert 5 kWh terwijl er ook een groter model van 180 kWh is, die vergelijkbaar is met de accu van een elektrische auto. Ter vergelijking: de Tesla Powerwall 2 levert 13,5 kWh per stuk en kan worden gekoppeld tot 10 stuks, dus in totaal 135 kWh. Nadeel is dat het alleen werkt met Tesla-zonnepanelen.

Het systeem van Anker is toegankelijker en komt vanaf 2024 wereldwijd beschikbaar. Het is te combineren met bestaande zonnepanelen of nieuwe zonnepanelen van Anker zelf. De status van de batterij kun je aflezen via een iPhone-app.

Anker Solarbank

In Europa verkoopt Anker al zonnepanelen voor het balkon en heeft daar nu de Solarbank aan toegevoegd. Dit is een thuisbatterij die dienstdoet als een mini Powerwall. Dit systeem is uit te breiden van 1,6 kWh tot 3,2 kWh en werkt met de meeste bestaande micro-inverters, waaronder die van Anker’s Solix balkonpanelen. Anker gaat bestaande thuisaccu’s ook voorzien van het Solix-merk, waaronder de F2000/767 thuisaccu op wieltjes. Die heeft een 2048 Wh-batterij met uitbreidingsmogelijkheid, die op te laden is met een 200 Watt zonnepaneel.

EcoFlow PowerOcean: thuisopslagsysteem voor zonne-energie

Ecoflow PowerOcean is een toegankelijke oplossing om zelf zonne-energie op te wekken en op te slaan. De basiscapaciteit van de opslag is een 800 Volt 5 KwH-batterij, die eventueel later uit te breiden is tot maximaal 45 KwH door negen accupacks aan te sluiten. Het idee is dat je hiermee onafhankelijk van het netstroom wordt, omdat je je hele huis van stroom kunt voorzien. Iedereen kan zelfvoorzienend zijn, als het aan EcoFlow ligt. De PowerOcean thuisaccu gaat meer dan 6000 laadcycli mee, voldoende om je huis meer dan 15 jaar van stroom te voorzien. De EcoFlow hybride omvormer levert een vermogen tot 10 kW en dat is volgens de fabrikant genoeg om bijna alle apparaten thuis van stroom te voorzien, ook een waterpomp, wasmachine en vaatwasser. Via de EcoFlow-app en webapp kun je je energieverbruik en -productie realtime in de gaten houden. De EcoFlow PowerOcean is vanaf 1 juli verkrijgbaar in Nederland.

EcoFlow PowerStream: plug & play

Er is ook een goedkoper PowerStream-systeem voor zonnepanelen. Deze kun je kwijt in een huurhuis met balkon, omdat je de zonnecellen door de spijlen van je balkon kunt vlechten en later kunt meenemen naar een volgend huurhuis. Bovendien is het te gebruiken met bestaande zonnepanelen. Met het apparaat kun je dag en nacht zonne-energie gebruiken en opslaan. Het helpt om de energierekening te verlagen en om back-up stroom achter de hand te hebben bij een stroomstoring. Voor het opslaan van energie kun je bijvoorbeeld de DELTA 2 Max aanschaffen, met een basiscapaciteit van 2045 Wh, uitbreidbaar tot 6144 Wh. Hiermee kun je 10 jaar stroom opslaan bij één laadcyclus per dag.

De PowerStream kan overtollige zonne-energie die gedurende de dag wordt opgewekt, opslaan in een draagbare Power Station. Dit kun je gebruiken om het huis ’s nachts te blijven koelen of om apparaten zoals airconditioners en koelkasten te voeden. Maar je kunt er natuurlijk ook je smartphones en tablets mee opladen. Met een maximaal zonnevermogen van 800 Watt input genereert de PowerStream ongeveer 1039 kWh elektriciteit per jaar.

De PowerStream is zelf te installeren zonder tussenkomst van een installateur en is vanaf eind juni beschikbaar bij MediaMarkt, Cameranu en diverse bouwmarkten. Dit zijn de prijzen:

PowerStream bundel zonder opslag: €899,-

PowerStream bundel met opslag: €2998,-

EcoFlow zonnepaneel 400 Watt 2 stuks: €599,-

PowerStream Micro-omvormer 600W: €329,-

Super Flat MC4 kabel: €19,95

Smart Plug: €35,99 per stuk

Verbindingskabel Micro-omvormer en Power Station: €39,95

