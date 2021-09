Sonos Beam 2

Door de vele lockdowns is er heel wat veranderd in de huiskamer. We zitten vaker thuis en films die voor de bioscoop waren bedoeld gaan rechtstreeks naar online streamingdiensten. Daardoor hebben mensen behoefte aan betere audio voor hun televisie en Sonos speelt daarop in met een verbeterde Sonos Beam. De Sonos Beam is volgens de fabrikant de bestverkochte tv-speaker in z’n prijsklasse. De toevoeging van Dolby Atmos zal dan ook veel mensen aanspreken. Voorheen moest je er de veel duurdere Sonos Arc voor aanschaffen. Met deze vernieuwde Sonos Beam (Gen 2) heb je beter geluid en nieuwe hifi-streamingopties van Amazon Music (Dolby Atmos Music en Ultra HD). Daarnaast is er support voor DTS Digital Surround Sound. De nieuwe soundbar is vanaf 14 september te bestellen bij Sonos en is vanaf 5 oktober wereldwijd verkrijgbaar.



Qua uiterlijk lijkt alles op het eerste gezicht hetzelfde, maar toch zijn er een paar veranderingen te zien. Zo is het frontje van textiel nu vervangen door een geperforeerde grille van polycarbonaat, net als bij de Sonos Arc. Dit ziet er iets strakker uit. De ingebruikname gaat ook iets makkelijker dankzij de toevoeging van NFC. Je hoeft alleen je iPhone bij de Beam te houden, terwijl je de Sonos-app geopend hebt.

Het compacte formaat en de mogelijkheden om ‘m op te nemen in een home cinemasysteem zijn hetzelfde gebleven. Over één ding zullen de potentiële kopers minder enthousiast zijn: de prijs gaat met 50 euro omhoog naar 499 euro. De verklaring die Sonos’ Ryan Ryan Moore, Principal Product Manager All-in-one bij Sonos, hiervoor gaf is dat er nieuwe en verbeterde componenten in zitten, waaronder het al genoemde NFC en extra processorkracht. Hij liet daarbij doorschemeren dat er wellicht meer functies aankomen die met NFC te maken hebben, maar wilde daarover niet in detail treden.

De Sonos Beam 2 is niet alleen bedoeld voor tv-kijken, maar ook voor muziek luisteren en gamen. Daarbij krijg je een verbeterde en intensere geluidsbeleving met meer diepte en helderheid, aldus de fabrikant. Dat is mooi op tijd voor de vele releases die er dit najaar aan komen. Je krijgt 3D-geluid met Dolby Atmos, waardoor vliegtuigen boven je hoofd lijken te vliegen en je de filmmuziek overal om je heen hoort en voelt. De opstelling van de speakers is aangepast, waardoor de Beam geluiden op specifieke plekken in de ruimte kan laten klinken.

Qua aansluitingen is er HDMI eARC, voor ondersteuning van nieuwere audioformaten. Het geluid van de Beam kun je afstemmen op de ruimte met Trueplay en net als voorheen heb je keuze uit meer dan 100 muziekdiensten.

Je kunt de Beam voor de tv leggen of bevestigen met de Sonos-muurbeugel voor Beam. Bedienen doe je via de Sonos-app, de afstandsbediening van de tv, een spraakassistent, Apple AirPlay 2, muziekapps zoals Spotify en dergelijke.

Nieuwe functies voor bestaande speakers

Ook als je geen nieuwe speaker nodig hebt kun je bij Sonos nieuwe functies tegemoet zien. Later dit jaar komt er ondersteuning voor het decoderen van DTS Digital Surround Sound via het S2-platform. Dit geldt voor:

Playbar

Playbase

Amp

Beam Gen 1 en 2

Arc

Daarnaast wil Sonos de Ultra HD-muziekdienst van Amazon Music gaan ondersteunen, die later dit jaar beschikbaar komt. Daarmee kun je lossless luisteren op 24 bit/48 kHz (deze Amazon-muziekdienst is nog niet in Nederland en België beschikbaar). Dit gaat werken met de: Roam, Arc, Beam, Five, Sub (Gen 3), Move, One, One SL, Port, Amp, SYMFONISK Bookshelf, SYMFONISK Table Lamp, Play:5 (Gen 2), Connect (Gen 2) en Connect:Amp (Gen 2).

Een andere ontwikkeling is dat Sonos ondersteuning wil gaan bieden voor Dolby Atmos Music, een audioformaat voor nog meer detail en waarbij je het gevoel krijgt dat je middenin de studio zit. Dit geldt alleen voor de Sonos Arc en Beam (Gen 2).