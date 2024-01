Toen de eerste iPhone met 5G werd aangekondigd, was er lichte teleurstelling: het werkte in Nederland alleen op de 700MHz-band, omdat de snellere 3,5GHz-band nog niet beschikbaar was. Hoe staat het ervoor en hoelang moeten we nog wachten op een iPhone met écht snelle 5G?

De belofte van 5G was dat het supersnelle internetsnelheden zou opleveren. Providers lieten zien welke spectaculaire nieuwe toepassingen binnen handbereik zouden komen. Maar de realiteit is anders. Op iPhones met 5G-ondersteuning is nauwelijks verschil te merken met de snelheden van het 4G-netwerk. Daar moet met de komst van de 3,5GHz-band verandering in komen. Aanvankelijk zou de band al in december 2023 in gebruik zijn genomen, maar door de nodige obstakels kwam het er niet van.

Dit is wanneer het snellere 5G er is

In 2024 is het eindelijk zover: in de zomer worden de 3,5GHz-frequenties geveild. Als alles volgens plan verloopt kunnen de frequenties vanaf 1 augustus 2024 in gebruik worden genomen door providers, zo is te lezen in een Kamerbrief van Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. Nog acht maanden en dan moeten we in Nederland dus eindelijk toegang hebben tot het snellere 3,5GHz-5G. We zijn trouwens de laatste EU-lidstaat waar de frequentieband nog niet is geveild, dus het werd wel eens tijd.

Dit betekent 3,5GHz voor de iPhone

Sinds de iPhone 12 is er 5G op iPhones aanwezig, maar om er gebruik van te maken heb je wel een mobiel abonnement nodig dat 5G aanbiedt. Vandaag de dag kun je voor 5G bij de grote mobiele providers terecht, soms tegen een kleine meerprijs. De meeste budgetproviders bieden alleen 4G aan, soms met erg lage datasnelheden. Als de 3,5GHz-band er is (en in gebruik is genomen door de Nederlandse providers), kun je daar gebruik van maken indien je een geschikte iPhone hebt. Op de website van Apple is te vinden welke iPhone-modellen welke 5G-frequentiebanden ondersteunen. Met de nieuwste iPhones zit je in elk geval goed, want de volgende frequentieband staat erbij:

n78 (TD 3500)

De 3,5 GHz-band heeft in vergelijking met de al langer gebruikte 700 MHz-band minder bereik, maar een hogere snelheid. Het zal dan ook vooral worden ingezet in drukke gebieden, waar capaciteit en snelheid van groot belang zijn. Vanwege het korte bereik is het lastig om in uitgestrekte en dunbevolkte gebieden zoals de Veluwe een dekkend 3,5 GHz-netwerk te bouwen.

5G kan nog sneller

Voor ons gaat de 3,5 GHz-frequentie zorgen voor hogere snelheden. Maar het kan nóg sneller. In de VS heeft Apple iPhones uitgebracht die behalve ondersteuning voor ‘onze’ sub-6GHz-frequenties voor 5G ook ondersteuning bieden voor mmWave. Dit biedt nog hogere snelheden op korte afstanden, wat handig is in dichtbevolkte gebieden. De mmWave-frequenties liggen rond de 26GHz: flink hoger dus! Het is echter nog maar de vraag of Apple iPhones met 5G-ondersteuning via mmWave de komende jaren wel in Europa zal uitbrengen. Voorlopig worden toestellen met mmWave alleen uitgebracht in de Verenigde Staten en Puerto Rico. De mmWave-frequenties zijn in het overzicht van 5G-frequenties te herkennen aan de volgende nummering:

n258 (26 GHz)

n260 (39 GHz)

n261 (28 GHz)

Bij de iPhone 16 zal Apple naar verwachting weer mmWave-iPhones in de VS en Puerto Rico uitbrengen, terwijl in alle andere landen iPhones krijgen met sub-6-MHz 5G.