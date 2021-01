Binnenkort geen sideloading op M1 Macs meer

Op Macs met M1-chip kun je ook iOS-apps installeren. Veel ontwikkelaars werken hieraan mee, maar er zijn ook apps die er bewust van zijn uitgesloten, zoals de ING Bankieren-app, Netflix, Instagram en Facebook. Via een omweg kun je die toch installeren, door het benodigde IPA-bestand te downloaden met je Apple ID en daarna handmatig te installeren. Maar Apple lijkt dat in macOS 11.2 te willen blokkeren, zo blijkt uit code van de tweede macOS 11.2 beta. Apps die in de Mac App Store verkrijgbaar zijn blijven gewoon werken.



Apple voert in macOS Big Sur 11.2 een nieuw systeem in dat moet voorkomen dat bepaalde iOS-apps op een Mac worden gebruikt. De code verwijst naar API’s die de kopieerbeveiliging (DRM) van het besturingssysteem regelen. Het is nog niet zeker of het nu al werkt, maar Apple zou het op afstand kunnen activeren op het moment dat de update breed beschikbaar komt. Je krijgt dan een melding:

This application cannot be installed because the developer did not intend for it to run on this platform.

Losse Mac-apps

Dat sommige apps niet via de Mac App Store worden aangeboden kan verschillende redenen hebben. Sommige ontwikkelaars willen eerst hun app optimaliseren, zodat het er beter uit ziet op de desktop en makkelijker te bedienen is met muis en toetsenbord. Anderen vinden dat hun app niet op de desktop thuishoort of verkopen liever een afzonderlijke Mac-app.

Verdere wijzigingen zijn niet aangetroffen in de beta’s die vanavond zijn verschenen, waaronder iOS 14.4 beta 2.