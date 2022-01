Shazam heeft een Chrome-extensie gemaakt. Daarmee scan je de muziek die je via de browser afspeelt, bijvoorbeeld in YouTube of Netflix.

Shazam is beschikbaar op bijna elk apparaat zodat je overal muziek kan herkennen, maar daar is nu toch een extra optie bij gekomen. Voor Chrome op de desktop kun je de Shazam-extensie downloaden. Daarmee scan je niet muziek die om je heen afgespeeld wordt, maar de muziek uit je browser.



Shazam-extensie voor Chrome

De browser-extensie is dus vooral bedoeld als je tijdens het kijken van Netflix of een andere serie op de Mac wil weten welke muziek er afgespeeld wordt. In twee clicks kun je de Shazam-extensie starten. De extensie herkent de muziek die via het huidige tabblad afgespeeld wordt. Je kan de Shazam-extensie koppelen aan Apple Music, zodat je ook het volledige nummer kunt afspelen.

In de Shazam Chrome-extensie bekijk je ook de lijst van eerder herkende nummers, maar alleen die je via de Chrome-browser herkend hebt. Je kan de extensie niet koppelen met je Shazam-account en de andere apps, dus het gaat om een aparte lijst van herkende nummers.

De Shazam Chrome-extensie is gratis beschikbaar via de Chrome Web Store. In eerste instantie waren er wat problemen met de extensie en hij was ook korte tijd niet te downloaden. Maar inmiddels is de extensie wel beschikbaar en uit onze test blijkt dat hij goed werkt. Zorg ervoor dat je de meest recente versie van de Chrome-browser gebruikt.