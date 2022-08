iCulture Vandaag: dit was vrijdag 19 augustus 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 19 augustus 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag viert Apple feest, want Shazam bestaat 20 jaar! Om dat te vieren, deelt het bedrijf allerlei interessante feitjes over de muziekherkenner. Maar het is niet voor iedereen feest… Sommige in-app browsers gaan niet bepaald privacyvriendelijk met je surfgedrag om. Dat blijkt uit de InAppBrowser-tool die we voor je beschrijven. Verder bespreken we een handige Moft MagSafe Wallet Stand voor je iPhone. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Dit moet je doen als je je iPhone gaat verkopen: zo krijg je de beste prijs.

Voor de drukke appers onder ons! Zo kun je WhatsApp gesprekken als ongelezen markeren en gesprekken vastzetten.

Pro-users moeten echt deze tip voor Mac toetscombinaties checken!

Zo kun je wifi-netwerken beheren op je iPhone.

Accessoires en devices

Mac to School! Deze schoolspullen voor Apple gebruikers zijn ideaal voor studenten.

Apps

Kende jij de app Sleutelhangertoegang voor Mac al? Hij kan erg handig zijn!

De beste geavanceerde camera-apps voor de iPhone vind je in deze gids.

Bekijk deze fotofilter-apps voor de iPhone en maak er wat moois van!