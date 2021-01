iPhone-koelsysteem met waterdamp

Het zou gaan om zogenaamde vapor chamber thermal tech voor de volgende generatie iPhone. Apple zou fanatiek aan het testen zijn om dit werkend te krijgen in iPhones. Het lijkt erop dat Apple erg gemotiveerd is om het toe te gaan passen. Het is echter nog de vraag of de oplossing die Apple heeft gekozen op tijd klaar is voor 2021. Bij vapor chamber (VP)-technologie worden druppeltjes van een vloeistof verstoven in een speciale heat pope of iets soortgelijks. Deze loopt door de gehele behuizing, waardoor het toestel op meerdere plekken wordt gekoeld. Hitte van de processor en andere componenten zorgt dat de vloeistof verdampt en zich verspreidt naar delen met een lagere druk.



Meestal wordt bij een dergelijk systeem water gebruikt. Met vinnen en andere structuren kan de hitte worden afgevoerd en wordt het water weer vloeibaar. Het water kan daarna weer worden teruggeleid naar de warmere delen. Dit gebeurt dankzij capillaire werking. Apple zou al een tijdje bezig zijn met dergelijke vapor chamber-systemen, maar tot nu toe lukte het niet goed.



Dit is een overdreven weergave hoe een dergelijk koelsysteem eruit kan zien.

De testresultaten voldeden niet aan Apple’s hoge standaarden, schrijft Kuo in een notitie, die vooral gaat over het feit dat aanstaande MacBook Pro’s 2021 een platter design en MagSafe krijgen. Toch is Kuo optimistisch dat Apple erin slaagt om een werkend VC-systeem te bouwen. Het komt dan in ieder geval in de high-end iPhone-modellen terecht.

Samsung gebruikt al waterkoeling

Kuo denkt dat de iPhone wel een betere koeling kan gebruiken, nu de CPU’s steeds krachtiger worden en er 5G is ingebouwd. Bij de iPhone 12 kan het toestel warm worden als je de hele tijd op 5G zit te downloaden. Toestellen van Samsung, Razer en LG gebruiken al vapor chamber-koeltechnologie.

Samsung schreef er in 2016 zelfs al een blogpost over. In 2018 schreven ze een nog wat uitgebreidere uitleg.