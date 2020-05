Apple schroeft plannen voor exclusieve podcasts op

Eén van de plannen waar we eerder over schreven, is dat Apple podcasts wilde maken rondom Apple TV+ shows. Bloomberg herhaalt dit nu nog een keer, maar voegt eraan toe dat er nu een medewerker wordt gezocht die zich volledig op Apple’s eigen podcast-aanbod gaat richten. Deze nieuwe persoon rapporteert aan Apple’s huidige hoofd podcasting, Ben Cave.



Eigen Apple TV+ podcasts

Het doel van deze eigen podcasts is om de content op Apple TV+ te promoten, zoals The Morning Show. Je kunt ze alleen luisteren via Apple Podcasts en de eigen apps, al kun je je afvragen of dat een gunstige ontwikkeling is. Toevallig werd de afgelopen dagen bekend dat The Joe Rogan Experience via een exclusieve deal naar Spotify verhuist. Spotify bracht er zelfs een persbericht voor uit.

Apple lijkt van plan om nieuwe mensen in te schakelen voor het maken van nieuwe podcasts. Dat kunnen sterren uit de betreffende tv-show zijn, maar ook buitenstaanders die na afloop alles nog eens nabespreken met een gast.



The Banker op Apple TV+

Daarnaast zou Apple plannen hebben om bestaande podcasts op te kopen, om te zorgen voor meer exclusiviteit. Die originele podcasts zouden uiteindelijk weer kunnen uitmonden in TV+ content. Met deze plannen lijkt Apple zich te willen wapenen tegen de opkomst van Spotify, dat honderden miljoenen heeft geïnvesteerd in opnamestudio’s en eigen shows. Voor de deal met Rogan zou Spotify maar liefst $100 miljoen hebben betaald.

Spotify rukt op

Door al die extra initiatieven luisteren steeds meer mensen via Spotify, terwijl Apple’s iTunes voorheen dé plek was om je favoriete podcasts te vinden. Rogan staat momenteel bovenaan de ranglijsten in Apple Podcasts, maar dat kan veranderen want over een paar maanden kun je Rogan alleen nog op Spotify horen. Er zullen wel korte clips met interviews op YouTube verschijnen.

Spotify kocht in februari 2019 Gimlet Media, waar podcasts zoals Reply All en Homecoming worden gemaakt.

Podcast voor Little America

De tv-serie Little America krijgt binnenkort al een bijbehorende podcast, waarin dieper wordt ingegaan op de afleveringen. De serie draait om immigranten die een nieuw leven opbouwen in de VS.