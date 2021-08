Apple heeft geluisterd naar de kritiek op het drastische redesign van Safari dat bij de afgelopen beta's getest is. In de zesde beta is het een combinatie van het design in iOS 14 en iOS 15.

Al sinds de allereerste beta van iOS 15 was er onder testers kritiek op de nieuwste versie van Safari. Apple heeft Safari op al haar platformen een make-over gegeven, maar de grootste verandering zagen we op de iPhone. Apple plaatste de adresbalk onderaan, zwevend vóór de website. De kritiek was niet mals, met als gevolg dat Apple in de daaropvolgende beta’s telkens wijzigingen maakte. Maar in de zesde beta van iOS 15 zijn de wijzigingen drastischer dan ooit. Je kunt zelfs zeggen dat het redesign grotendeels teruggedraaid is.



Safari in iOS 15 beta 6

De grootste verandering in de zesde beta, is dat de adresbalk niet meer voor de website zweeft. Apple heeft de knoppenbalk die je al jarenlang kent van Safari onderaan weer toegevoegd en heeft daar de adresbalk ingezet. Het gaat nog steeds om een losse adresbalk, maar dan op de knoppenbalk die je al jarenlang kent. Dat heeft meerdere voordelen: de adresbalk zit de website niet meer in de weg én veelgebruikte knoppen zoals de bladwijzers zijn weer binnen handbereik. De herlaad-knop zit daarmee ook weer op de vertrouwde plek en een stuk minder in de weg.



Van links naar rechts: instelling, iOS 14-achtig design, standaard iOS 15-design

Tegelijkertijd behoudt dit de voordelen die de zwevende balk eerder met zich meebracht. Doordat deze nu onderaan staat, is deze makkelijker te bereiken. Helemaal op grotere toestellen gaat browsen met één hand een stuk makkelijker. Bovendien kun je nog steeds naar links of rechts over de adresbalk vegen om te wisselen tussen meerdere tabbladen. Dit voegde Apple toe aan de zwevende adresbalk in eerdere iOS 15-beta’s en is behouden gebleven in deze nieuwe vorm in de zesde beta.

Voor wie toch liever alles bij het oude wil laten, is er ook goed nieuws. Je kan via de instellingen van Safari zelf kiezen of de adresbalk onder of boven moet staan. Kies je voor bovenaan de pagina, dan ziet Safari er eigenlijk weer precies zo uit als in iOS 14. Je mist dan wel de mogelijkheid om snel tussen tabbladen te wisselen door naar links en rechts te vegen. Wisselen kan via de instellingen, maar je kan ook op de aA-knop tikken in Safari zelf om op ieder moment een andere plek voor de adresbalk te kiezen.

Een andere kleine wijziging is dat je bladwijzers minder ruimte innemen. Zodra je die opent, schuift het scherm met je leeslijst, favorieten browsergeschiedenis tot halverwege het scherm. Je ziet op deze manier nog meer van de huidige website, terwijl je door je opgeslagen en eerder bezochte pagina’s bladert.

Hou er rekening mee dat we nog maar bij de zesde beta zitten en dat de officiële releasedatum van iOS 15 nog een maand van ons verwijderd is. Apple gaat tot die tijd nog meer beta’s uitbrengen, met mogelijk nog meer wijzigingen in Safari. Maar zoals het er nu in de zesde beta uit ziet, lijkt het een mooi compromis tussen het nieuwe ontwerp van iOS 15 en de vertrouwde look van iOS 14.