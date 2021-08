iCulture Vandaag: dit was dinsdag 17 augustus 2021

Ben jij klaar voor een groter model Apple Watch? Een render van de Series 7 wekt de indruk dat Apple ‘m een stuk groter wil maken. Ondertussen is het huidige model in titanium overal uitverkocht. Dat wil overigens niet zeggen dat Apple ermee gaat stoppen, maar wel dat de huidige voorraden op dreigen te raken, in afwachting van toekomstige modellen. Of die weer in titanium, keramiek en/of staal zullen zijn is nog even afwachten. Over een maandje weten we waarschijnlijk meer! Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Hier vind je de twaalf beste Apple Watch-complicaties, zodat je wijzerplaat nog informatiever wordt.

Alles over Podcasts op de Apple Watch luisteren: we leggen uit hoe de standaardapp werkt en welke alternatieve apps goed zijn.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Tweetbot 6 for Twitter (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Nu met Tweetbot-widget voor je beginscherm, met tweets op je tijdlijn. Ook is er nu ondersteuning voor Handoff, zodat je bij het schrijven van je twee verder kunt gaan met waar je bent gebleven. Tevens zit er nu support voor Shortcuts in.

, iOS 11.0+) - Nu met Tweetbot-widget voor je beginscherm, met tweets op je tijdlijn. Ook is er nu ondersteuning voor Handoff, zodat je bij het schrijven van je twee verder kunt gaan met waar je bent gebleven. Tevens zit er nu support voor Shortcuts in. Bobby - Track subscriptions (gratis, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - Er zit nu een Submit-functie in voor het insturen van diensten die nog ontbreken. Daarnaast zijn diverse foutjes opgelost en zijn er nieuwe valuta toegevoegd, namelijk de Nigeriaanse Naira, Egyptische Pound, Jordaanse Dinar en Kazachstaanse Tenge. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn.

, iOS 13.0+) - Er zit nu een Submit-functie in voor het insturen van diensten die nog ontbreken. Daarnaast zijn diverse foutjes opgelost en zijn er nieuwe valuta toegevoegd, namelijk de Nigeriaanse Naira, Egyptische Pound, Jordaanse Dinar en Kazachstaanse Tenge. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn. ​ Infuse 7 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 11.0+) - Nu met metadata van tv-shows, geleverd door TMDb. Ook het vinden van de juiste tv-show is verbeterd.